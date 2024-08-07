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Yaşam Peş peşe depremler yaşandı! Adana'da deprem sonrası panik anları
Yaşam

Peş peşe depremler yaşandı! Adana'da deprem sonrası panik anları

Yeniakit Publisher
2024-08-07 10:12:00 -

Adana'da peş peşe depremler meydana geldi. Depremin ardından yaşanan panik ise kameralara yansıdı.

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde insanların panik halde dışarıya kaçtığı anlar da yer aldı.

Adana'da saat 05.32’de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Peş peşe depremlerin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı belirtildi.

Ayrıca deprem ilçedeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde insanların panik halde dışarıya kaçtığı anlar da yer aldı.

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