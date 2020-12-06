  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pes etmiyor! Trump'tan seçim talimatı
Dünya

Pes etmiyor! Trump'tan seçim talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde yapılacak ikinci tur oylama öncesinde, "Seçime hazırlanın" çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 08:43:00 -
Pes etmiyor! Trump'tan seçim talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde yapılacak senatodaki Cumhuriyetçi çoğunluğun kaderini belirleyecek ikinci tur oylama öncesinde, "Seçime hazırlanın" çağrısında bulundu.

AA'da yer alan haberde senatodaki Cumhuriyetçi çoğunluğun kaderini belirleyecek Georgia eyaletindeki ikinci tur oylama öncesinde Trump, Cumhuriyetçi adaylar David Perdue ve Kelly Loeffler'e destek vermek üzere eyalete gitti.

Trump, burada yaptığı konuşmada şu ifadelerde bulundu:

"Birçok kişi, arkadaşlarım, 'başkanlık seçiminden dolayı öfkeliyiz, sandığa gitmeyelim' diyor. Bunlar benim arkadaşlarım, çok iyi insanlar. Bu neredeyse bir protesto gibidir. Ama bunu yaparsanız, radikal sol kazanacak. Bu benim içgüdüm. Evet, bu kadar oy çalındığı, bizden alındığı için öfkelisiniz. Bunu yapamayız. Aslında tam aksini yapmamız gerekir."

Başkanlık seçiminde yolsuzlukların yaşandığını ve seçimin kendisinden çalındığını ifade eden Trump, seçimle ilgili davaları devam ederken partisinin aynı zamanda Georgia seçimlerinin ikinci turuna da hazırlanması çağrısında bulundu.

Başta Cumhuriyetçi Vali Brian Kempt olmak üzere eyaletteki Cumhuriyetçi siyasileri eleştiren Trump, resmi olmayan sonuçlara göre 13 bin oyla rakibi Demokrat Parti adayı Joe Biden'a karşı kaybettiği Georgia başkanlık seçim sonuçlarına karşı itirazlarında, partisinin kendisine gerekli desteği vermediğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse yakalanan Mustafa Karahasanoğlu dualarınızı bekliyor
Gündem

Koronavirüse yakalanan Mustafa Karahasanoğlu dualarınızı bekliyor

Geçtiğimiz hafta yaptırdığı koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören Akit Medya Gru..
İran'dan İsrail'e misilleme! MOSSAD yetkilisi öldürüldü
Dünya

İran'dan İsrail'e misilleme! MOSSAD yetkilisi öldürüldü

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de MOSSAD yetkilisi olan Fahmi Hinavi, silahlı saldırı sonucu öldü. Saldırıyı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'n..
Çözülme sürüyor! PKK'ya bir darbe daha
Gündem

Çözülme sürüyor! PKK'ya bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay