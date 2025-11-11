  • İSTANBUL
Almanya’dan dev savunma hamlesi: 1 milyar euroluk helikopter anlaşması imzalandı

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Futbolda şike operasyonu! Müsabaka sonucunu etkileme suç mu? “Şike Suçu Nasıl Oluşur? Avukat Özer Alişan Ekren: Menfaat ve Kast Şart!”

Avrupa savunmasında yeni dönem: İngiltere ve Almanya’dan 2.000 km menzilli füze hamlesi!

Futbolda Bahis depremi! Hakem, Futbolcu ve yönetici Kamu görevlisi sayılır mı?

Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia

AİHM’den tarihi karar: Sırbistan 21 yıl sonra 40 bin euroyu ödeyecek!

Nijerya'dan Trump'a tepki

İnterpol devrede! Büyük isimler yanacak! Futbolda Flaş bahis skandalı

Türk dünyası kararlılığını dünyaya ilan etti: Bakan Tekin! Türkiye ile Malta arasında eğitimde iş birliği imzalandı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Pes etmedi ama geçemedi: 128. kez ehliyet sınavından kaldı

İngiltere’de bir sürücü adayı, pes etmeyip 128 kez denedi; ancak ehliyet hala hayal, üstelik sınavlara yaklaşık 170 bin lira harcadı.

AA Driving School tarafından yapılan açıklamaya göre hırslı bir sürücü adayı, yazılı ehliyet sınavına 127 kez girdi. Çoktan seçmeli sorularla trafik kuralları ve güvenli sürüş uygulamalarına ilişkin bilgi ve anlayış, tehlike algılama videoları aracılığıyla da tehlikeyi tespit etme becerisi değerlendirilen teorik yazılı sınava 128. kez giren sürücü adayı yine başarılı olamadı.

AA Driving School’un yöneticisi Emma Bush sınavın zorluğuna dikkat çekerek "Teorik sınavı geçmek, tam sürücü belgesine giden ilk adım. Ancak gereken bilgi düzeyi çoğu kişi tarafından hafife alınıyor" dedi.

Sürücü adayının sınav başına bin 280 lira ödediği ve bunun da toplamda yaklaşık 170 bin liraya denk geldiği açıklandı.

Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) verilerine göre, 2024–2025 döneminde teorik sınavı geçenlerin oranı yüzde 44,9, pratik sınavı geçenlerin oranı ise yüzde 48,7 olarak kaydedildi.

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"
Dünya

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk" ifadeleri kullanıldı.

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Dünya

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker, 3000 masum vatandaşın adı geçen o katliamla ilgili yaptığı açıklamada BAE'nin Paralı ..
Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia
Aktüel

Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek saat programında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. CHP camiasını sarsan iddialar söylüyor. ..
