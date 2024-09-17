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Kadın - Aile Pes dedirten yöntem! Böyle kızartınca gram yağ çekmiyor, suyu içinde kalıyor! Puf puf kabaran köftelerin sırrı
Kadın - Aile

Pes dedirten yöntem! Böyle kızartınca gram yağ çekmiyor, suyu içinde kalıyor! Puf puf kabaran köftelerin sırrı

Yeniakit Publisher
2024-09-17 18:39:00 - 2024-09-17 18:41:58
Pes dedirten yöntem! Böyle kızartınca gram yağ çekmiyor, suyu içinde kalıyor! Puf puf kabaran köftelerin sırrı

Sofralarımızdan eksik olmayan son derece pratik yiyeceklerden biri de köftedir. Mis gibi kokusuyla iştah açan köfte, pişirme sırasında fazla yağ çekebilir. Bu durumda yapılan bu yöntemle hazırladığınız köfteler daha sulu bir halde olabilir. Yağ çekmesini önlemek için bu püf noktaları göz ardı etmeyin.

Birçok kişinin favori yiyeceği olan köfte, özellikle patates kızartmasıyla birlikte sıklıkla tüketilir. Evde hazırladığımız köfteleri kızartma aşamasına gelince bazı püf noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Aksi olduğunda köfteler fazla yağ çekerek lezzetini kaybeder. İşte köfte pişirirken uygulamanız gereken teknikler.

Yağ oranı

Köfte harcında kullanacağınız kıymanın yağ oranı çok önemlidir. Orta yağlı kıyma tercih ederseniz köfteler daha lezzetli ve dağılmadan pişer. Aşırı yağlı kıyma köfteyi yağlı yapar, çok yağsız kıyma ise kuru olabilir. Kıymayı alırken 2 defa çekmelerini isteyebilirsiniz.
Malzemelere dikkat

Ekmek içi ya da galeta unu ve yumurta, köftenin bağlayıcı maddeleridir. Fazla miktarda kullanmak köftenin fazla yumuşak olmasına ve yağ çekmesine neden olabilir. Orta miktarda, kıvama dikkat ederek ekleyin. Ayrıca köfte harcınızı iyice yoğurmalısınız. Yoğurma işlemi köfte içindeki malzemelerin iyice karışmasını ve köftenin pişerken dağılmamasını sağlar.
Yoğurduğunuz köfte harcını buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin. Bu süreçte köftenin içindeki malzemeler birbirine iyice karışır ve köfteler daha sıkı hale gelir. Bu aşamaları dikkatlice yerine getirdikten sonra köfte pişirmeye geçebilirsiniz. Dilerseniz köfte harcına bir tutam karbonat ekleyebilirsiniz. Harcı hazırladıktan sonra dinlendirmek daha doğru olur.
Köfteyi pişireceğiniz tavayı mutlaka önceden iyice ısıtın. Yüksek ısıda pişirme, köftenin dışının hemen mühürlenmesini ve içinin suyunu saklamasını sağlar. Bu aynı zamanda köftenin fazla yağ emmesini de engeller. Ayçiçek yağı, mısırözü yağı gibi yüksek ısıya dayanıklı yağlar tercih edin. Zeytinyağı gibi düşük ısıya dayanamayan yağlar hem köftenin yanmasına hem de fazla yağ çekmesine neden olabilir.

Köfteleri sık sık çevirmeyin. Bir tarafının iyice kızarmasını bekleyin, sonra diğer tarafını çevirin. Sık çevirmek köftenin yapısını bozarak yağ çekmesine neden olur. Orta ateşte pişirmeniz daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

Köfteleri tavanın içinden aldıktan sonra fazla yağı alması için birkaç katlı kağıt havlu üzerine koyabilirsiniz. Böylece köfte üzerindeki fazla yağ çekilir. Köfteleri pişirdikten sonra birkaç dakika dinlendirirseniz, içindeki suların yeniden dağılımını sağlarsınız. Bu şekilde daha lezzetli ve sulu köfteler elde edersiniz.
Bu püf noktalarına dikkat ederek köftelerinizi daha sağlıklı ve lezzetli bir şekilde yağ çekmeden hazırlayabilirsiniz. Farklı baharatlar ekleyerek dilediğiniz gibi bir lezzet yakalayabilirsiniz. Bu işlemler köftenin yanında servis edilecek patates kızartması için geçerli değildir. Patatesi kızartmak için daha fazla yağ gerekecektir.

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