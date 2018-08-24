THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Pes dedirten rahatlık... Yanlarına otomobil uçtu, onlar piknik yapmaya devam etti

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında otomobil piknik alanına uçtu. 4 kişinin yaralandığı kazada, vatandaşlar ters dönen otomobilin yanında piknik yapmaya devam etti.

24 Ağustos 2018 Cuma 14:39
Pes dedirten rahatlık... Yanlarına otomobil uçtu, onlar piknik yapmaya devam etti

Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 47 PV 998 plakalı hafif ticari araç ile M.A. idaresindeki 33 DV B 17 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil, yol kenarında bulunan piknik alanına uçtu. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, aileleri ile piknik yapan vatandaşlar şans eseri kurtuldu. Facianın eşiğinden dönüldüğü olayda vatandaşlar, yaralılara yardım ettikten sonra ters dönen otomobilin yanında piknik yapmaya devam etti.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 14:39
  1. Diyarbakır
  2. Elazığ
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rus bakanla görüştü
    1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    2. Vladimir Putin: Türkiye ile..
    3. Muhasebe DGS geçiş bölümleri taban..
    4. İran'dan ABD'ye petrol ikazı!..
    5. 'Devletimiz dayatılan formülleri..
    6. Tunceli’de uçuruma düşen kadın..
    7. Şehir şehir gezip 1 Liraya dert..
    8. Putin'den Türkiye açıklaması: İş..
    9. DGS İlköğretim Matematik Öğretmenliği..
    10. Göbeklitepe'de rahatlatan gelişme!..
    11. TSK’dan nefes kesen klip!
    12. İzmir'de terör operasyonu!
    13. Deniz sürükledi, 5 günde bu hale geldi!
    14. Çanakkale'de 93 kaçak göçmen yakalandı
    15. DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban..
    16. Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk!
    17. Gomis'in yeri Drogba taktiğiyle dolacak!
    18. Otomobille ata çarptılar! 3 kişi..
    19. Güney Afrika'dan ABD Başkanı Donald..
    20. Merkel kesin konuştu! 'Kısa sürede..
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    Erol Mütercimler kime çalışıyor? “2019-2020 arasında çok ağır bir iç savaşla yüz yüze kalacağız”
    Erol Mütercimler kime çalışıyor? “2019-2020 arasında çok ağır bir iç savaşla yüz yüze kalacağız”
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı
    Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı
    Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz
    Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?