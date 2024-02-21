Pes dedirten hırsızlık taktiği

Esenyurt’ta bir adam televizyonunu satmak için, ikinci el alış-satış sitesine televizyonu ilana koyduktan sonra başına gelmeyen kalmadı. Alıcı gibi gelen hırsız, IBAN numarası istedikten sonra ücreti göndermeden streçlediği televizyon ile beraber kayıplara karıştı. Televizyon sahibi neye uğradığını şaşırırken şahsın televizyon ile beraber kaçtığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi öğle saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evdeki televizyonunu satmak isteyen Kürşat Kılıç, ikinci el alış-satış sitesine ilan verdi. Bir süre sonra Kürşat Kılıç’ı arayan kimliği belirsiz şahıs, televizyonu satın almak istediğini söyleyerek ev adresini sordu. Şüpheli, gün içinde arkadaşı ile birlikte sokağa geldiğinde dairede olan Kürşat Kılıç’ın eşi Pınar Kılıç, adama televizyonu göstererek ücreti istedi. Üzerinde nakit olmadığını söyleyen şahıs, o sırada işte olan Kürşat Kılıç’ı arayarak IBAN numarasını göndermesini istedi. Kılıç’a parayı gönderdiğini söyleyip geçersiz bir dekont yollayan şüpheli, televizyonu streçleyip alarak binadan ayrıldı. Kamyonete televizyon ile birlikte binerek uzaklaşan şahıs ve sürücü kayıplara karıştı. Gelen dekont mesajının silindiğini gören Kürşat Kılıç, hesabına paranın yatmadığını fark edince eşini arayarak şahsın gidip gitmediğini sordu. Şahsın televizyon ile birlikte ayrıldığını duyan Kürşat Kılıç, dolandırıldığını anladı. Şahsı defalarca arasa da ulaşamayan Kılıç, durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. Şahsın televizyonu alarak kamyonetle kayıplara karıştığı o anlar ise çevredeki binaların güvenlik kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

“Televizyonu da streçlemişti ve arabasına koyup gitti”

Konu ile ilgili konuşan mahalleli Çoşkun Tuzlalı, “Olay saat öğle 14.00 sıralarında oldu. Komşumuz televizyonunu bir uygulama yoluyla satışa verdi. Gelen kişiler televizyonu almak için aramışlar. Televizyonu aldıktan sonra IBAN numarası istemişler. Parayı gönderir gibi yapıp atmamışlar ve kaçıp gitmişler. Televizyonu da streçlemişti ve arabasına koyup gitti. Komşumuz da para hesaba gelmeyince dolandırıldığını anladı. Durumu polise haber verdi” dedi.