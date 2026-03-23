Pes dedirten hırsızlık! Kovayla ayakkabıları böyle topladılar
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde apartmanlara giren 2 kişi, daire önlerindeki ayakkabıları kovaya doldurarak çaldı. O anlar kameraya yansıdı.
Şikayetçi oldular
Olay,12 Mart günü öğle saatlerinde Göltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmanlara giren 2 kişi, katları tek tek dolaşarak daire önlerindeki ayakkabıyı yine apartmanlardan birinden aldıkları kovaya koyup kaçtı. Ayakkabılarının yerinde olmadığını gören daire sakinleri, güvenlik kamerası kayıtlarını izlediklerinde hırsızlık olayını fark etti. Bunun üzerine bina sakinleri görüntülerle birlikte jandarma karakoluna giderek şikâyetçi oldu.
Jandarma ekipleri, kamera görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheliyi, düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.