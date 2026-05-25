Otomobil devinden sürücülere acil çağrı: 60 bin araçta sorun var!
Honda, geri görüş kameralarındaki nem kaynaklı korozyon riski nedeniyle yaklaşık 60 bin elektrikli SUV modelini geri çağırma kararı aldı.
Honda, geri görüş kameralarındaki nem kaynaklı korozyon riski nedeniyle yaklaşık 60 bin elektrikli SUV modelini geri çağırma kararı aldı.
Japon otomotiv devi Honda, geri görüş kameralarında meydana gelen arıza riski sebebiyle dünya genelinde 59 bin 887 adet SUV aracını geri çağırıyor.
Geri çağırma kararı, düzgün yapıştırılmayan kamera yuvalarının zamanla ayrılması ve içeri nem sızmasından kaynaklanıyor.
ETKİLENEN MODELLER Bu kritik güvenlik problemi, General Motors ortaklığıyla üretilen 2024 Acura ZDX ile 2024-2025 Honda Prologue elektrikli SUV modellerini etkiliyor.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM YAPILACAK Sorunla ilgili şimdiye kadar 2 bin 411 garanti talebi alan şirket, kusurlu kameralar nedeniyle herhangi bir kaza, yaralanma veya ölüm vakası yaşanmadığını bildirdi.
Yetkili bayiler, geri çağırma kapsamındaki araçlarda bulunan hatalı kameraları iyileştirilmiş yeni parçalarla tamamen ücretsiz olarak değiştirecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23