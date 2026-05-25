Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Aile Haftası' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl ilk kez idrak edilen "Milli Aile Haftası" vesilesiyle sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu. Aile müessesesini milli ve manevi değerlerin muhafaza edildiği bir "okul" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan; güçlü birey, güçlü aile ve güçlü toplum vizyonu doğrultusunda aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik adımların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Mayıs ayının son haftası münasebetiyle idrak edilen Milli Aile Haftası’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm ailelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, millî ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir.
Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz."
