Sağlık
Magnezyum hem de vitamin takviyelerine dikkat: Eksikliği gidermek için yapılan kullanım sağlığı tehdit ediyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Magnezyum hem de vitamin takviyelerine dikkat: Eksikliği gidermek için yapılan kullanım sağlığı tehdit ediyor

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada kişiler arasında popüler hale geldiği belirtilen magnezyum başta olmak üzere birçok gıda takviyesinin bilinçsiz kullanımı sağlığı tehdit ediyor...

Foto - Magnezyum hem de vitamin takviyelerine dikkat: Eksikliği gidermek için yapılan kullanım sağlığı tehdit ediyor

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada kişiler arasında popüler hale geldiği belirtilen magnezyum başta olmak üzere gıda takviyelerinin bilinçsiz kullanımına ilişkin konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sibel Işık, “Özellikle gençler arasında sosyal medya nedeniyle gereksiz ve bilinçsiz bir vitamin kullanımı var. En sık gördüklerimiz; magnezyum, D vitamini, Omega 3, B12. Bir magnezyum çılgınlığı var diyebiliriz. Sağlıkla beslenirsek vitamin ve minerallerin eksikliği vücudumuzda olmaz. Fazla kullanımının hepsi karaciğer toksititesi, böbrek yetmezliği nedeniyle hayatı tehdit eden durumlara yol açabilir. Gıda takviyelerini lütfen hekim kontrolünde kullanın” dedi.

Foto - Magnezyum hem de vitamin takviyelerine dikkat: Eksikliği gidermek için yapılan kullanım sağlığı tehdit ediyor

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada kişiler arasında popüler hale geldiği belirtilen magnezyumun bilinçsiz kullanımına karşı uzmanlar uyarıyor. Özellikle gençler arasında uyku kalitesini artırdığı, stresi azalttığı ve enerji verdiği iddiasıyla popülerleşen magnezyum takviyeleri, bilinçsiz vitamin kullanımları kişilerde birçok probleme neden olabiliyor. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Sibel Işık, kişilerin vitamin ve mineral ihtiyaçlarının öncelikle besinlerden karşılanması gerektiğini vurgularken hekim kontrolü olmadan kullanımların oluşturabileceği tehlikelere yönelik de bilgi verdi.

Foto - Magnezyum hem de vitamin takviyelerine dikkat: Eksikliği gidermek için yapılan kullanım sağlığı tehdit ediyor

“Özellikle gençler arasında sosyal medya nedeniyle gereksiz bir vitamin kullanımı var” Gereksiz takviye kullanımı konusuna ilişkin konuşan Uzm. Dr. Sibel Işık, “İç hastalıkları polikliniğinde sıklıkla karşılaştığımız hasta grubudur. Vitamin ve mineraller vücudun sağlıklı işleyişi için gerekli mikrobesinlerdir ancak günümüzde beslenme alışkanlıklarının değişmesi ile vitamin ve mineral eksikliklerine daha sık rastlamaktayız. Özellikle gençler arasında sosyal medya nedeniyle gereksiz ve bilinçsiz bir vitamin kullanımı var. En sık gördüklerimiz; magnezyum, D vitamini, Omega 3, B12 vitamin takviyeleri sıklıkla, bilinçsizce kullanılmakta. Hekim kontrolü olmadan alınan gıda takviyelerinin birçoğu karaciğer yetmezliğine kadar götürebilen tablolara yol açabilmekte” şeklinde konuştu.

Foto - Magnezyum hem de vitamin takviyelerine dikkat: Eksikliği gidermek için yapılan kullanım sağlığı tehdit ediyor

“Hayatı tehdit eden durumlara yol açabilir” Sözlerini sürdüren Uzm. Dr. Işık, “Bazı vitaminler özellikle yağda eriyen A, D, E ve K vitaminleri vücutta birikebilme özelliğine sahiptir, vücutta toksisiteye yol açabilmekte. Böbrek yetmezliği, böbrek sorunlarına, D vitamininin fazlası hiperkalsemi (kandaki kalsiyum seviyesinin normalin üzerine çıkması durumu) ve böbrek taşlarına bunun dışında uyku sorunlarına, kalpte ritim bozukluklarına, mide, bağırsak sorunlarına kadar yol açabilir. Belli periyotlarla da takviyeleri kullanırken testlere ihtiyacımız var. Fazla kullanımının hepsi karaciğer toksisitesi (karaciğerin toksik maddelere maruz kalarak hasar görmesi) böbrek yetmezliği nedeniyle hayatı tehdit eden durumlara yol açabilir” dedi. “Bir magnezyum çılgınlığı var diyebiliriz” ’Magnezyum eksikliğiyle sıklıkla karşılaşıyoruz’ diyen Uzm. Dr. Işık, “Hücre içi kullanılan form gerçekten birçok hastamızda eksik oluyor. Magnezyum tuzları farklı amaçlarla kullanılıyor. Vücudumuzda kas ağrılarınız ya da enerji azlığımız varsa magnezyum tuzların malat formunu tercih ediyoruz. Uykuyla ilgili problemlerde bisglisinat formunu tercih ediyoruz, kabızlıkla ilgili sitrat formunu tercih ediyoruz. Sağlıkla beslenirsek vitamin ve minerallerin eksikliği vücudumuzda olmaz. Hareketsizlik, doğru beslenmeme, beslenme alışkanlıklarımızın bozulması bu vitamin eksikliklerine yol açıyor. Bir magnezyum çılgınlığı var diyebiliriz. Sıklıkla hastalar, ’Çok halsizim, sabahları uyanmada güçlük çekiyorum, eski enerjim yok’ gibi şikayetlerle geliyor. Kan düzeyi normalse vitamin ve mineral vermiyorum. Kan düzeyini düşük tespit ettiysem uygun dozda ve uygun sürede tedaviye başlıyorum. Özellikle gençlerde sıklıkla bu vitamin eksiklikleriyle ilgili takviye aldıklarını ’Şu kullanıyormuş, şuna iyi gelmiş’ diye duyuyorum. K vitamini kullanımı kanama riskini arttırabilir. Eşlik eden hastalıklar mutlaka sorgulanması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Kalsiyum; kemik ve diş sağlığı, kas fonksiyonları ve sinir iletimi için hayati bir mineraldir. Eksikliği kas kramplarına ve osteoporoza yol açarken, fazlası böbrek taşı ve kalp ritim bozuklukları yaratabilir.

+90 (553) 313 94 23