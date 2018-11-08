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PES 2019 bugünden itibaren ücretsiz!

Microsoft, PUBG ile birlikte dünyanın en popüler futbol oyunlarından PES 2019'u bedava yaptı!

08 Kasım 2018 Perşembe 11:30
PES 2019 bugünden itibaren ücretsiz!

Microsoft, aldığı son kararla PES 2019'u ücretsiz hale getirdi. Şirket, 10-11 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği X018 etkinliği öncesi Xbox One kullanıcıları için güzel bir hediye hazırladı. PES 2019 kısa süreliğine ücretsiz oldu.

İndirimden önce Microsoft Store’da PES 2019, 152 TL’ye satılıyordu. Oyunu kütüphaneye bir defa eklediğinizde, ömür boyu erişebileceksiniz.

Microsoft, PES 2019'un ne kadar süre boyunca ücretsiz kalacağını açıklamadı. Paylaşılan bilgilerde sadece “Kısa süreliğine ücretsiz” ifadesi yer alıyor.

Yeni oyunların tanıtılacağı ve yeni bilgilerin duyurulacağı Xbox X018 etkinliği, 10-11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 11:30
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  • ömerömer25 dk önce
    xbox alman lazım m softtan yani marshall yardımı projesi
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