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Pervin Buldan'dan skandal sözler

HDP Genel Başkanı Pervin Buldan, bütçe görüşmeleri sırasında, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözler söyledi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:24

HDP'nin genel başkanı Pervin Buldan bütçe görüşmelerinin ilk gününde Meclis'te skandal sözler sarf etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe görüşmeleri Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın sunumuyla başladı.

Pervin Buldan'dan skandal sözler

Her zamanki gibi teröristbaşı ve terör örgütü adına konuşan HDP eş başkanı Pervin Buldan Gazi Meclis'in kürsüsünden yine teröristbaşı Öcalan'ı öven sözler sarf etti.

Öcalan tecritte olduğu için darbe olmuş

İşte Pervin Buldan'ın o konuşması:

"İmralı'da sayın Öcalan için 3 yıldır tecritte tutuluyor. İmralı'nın kapısına kilit vurulduğundan dolayı ülkede krizler, darbeler oldu."

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:24
  1. Pervin Buldan
  2. HDP

YORUM YAZ

  • hasanhasan51 dk önce
    "Sayin Ocalan" diyen AKP'li bakanlar, milletvekilleri TBMM'de demedikleri icin sorun yok sanirim.
  • kürşatkürşat1 sa önce
    bunların alayı terörist zaten, dünyanın hangi yerinde bir devletin meclisinden o devletle kalleşçe savaşan teröristler övülür?!!
  • PERVİN BULDANPERVİN BULDAN1 sa önce
    sen olayı yanlış anlamışsın kişi sevdiği ile bereberdir allahın vaadi var cehennem dolacak allah insanları cehenneme doldurmaktan haz aldığı için değil insanlar cehennemden başka her yolu kendilerine kapattıkları için allahın sünnetlerindendir cehennemlikleri baş cehennemliğin şahsında toplamak dikkat edin cehennem yolunda aponun ve benzerlerinin şahsında toplanıyorsunuz bunu anlamak için sadece akletmek bile yeterli aslında allahım gözlerinizdeki perdeyi kaldırsın allah emanet olun
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