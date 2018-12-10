HDP'nin genel başkanı Pervin Buldan bütçe görüşmelerinin ilk gününde Meclis'te skandal sözler sarf etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe görüşmeleri Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın sunumuyla başladı.

Pervin Buldan'dan skandal sözler

Her zamanki gibi teröristbaşı ve terör örgütü adına konuşan HDP eş başkanı Pervin Buldan Gazi Meclis'in kürsüsünden yine teröristbaşı Öcalan'ı öven sözler sarf etti.

Öcalan tecritte olduğu için darbe olmuş

İşte Pervin Buldan'ın o konuşması:

"İmralı'da sayın Öcalan için 3 yıldır tecritte tutuluyor. İmralı'nın kapısına kilit vurulduğundan dolayı ülkede krizler, darbeler oldu."