Pervin Buldan siyaseti bırakıyor: İstikamet Kandil!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin (yeni ismiyle DEM Parti) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da parti ile birlikte siyaset camiasından siliniyor.

PKK medyasının YouTube kanalına konuk olan Buldan, Kandil'e hizmet için harcadığı siyasi kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Siyasetin yanından geçmeyeceğim"

Siyaseti bırakacağını söyleyen Pervin Buldan, şu ifadeleri kullandı:

Siyasette son dönemim. Milletvekilliğim bittikten sonra ben de siyaseti bırakacağım. Hiçbir şekilde siyasetin yanından, köşesinden, bucağından geçmeyeceğim.

"Mücadele etmenin farklı alanları var"

Mücadelenin sadece siyasetten ibaret olmayacağını söyleyen Buldan, farklı alanlarda mücadeleye devam edeceğini söyledi.

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Buldan, sözlerine şöyle devam etti:

Mücadele etmek farklı bir şey. Mücadele milletvekilliğinden ibaret değil. Mücadele etmenin farklı yönleri, farklı alanları var. Bir yerinden tutarız. Bu mücadeleyi bırakmak bize yakışmaz elbette ama siyasi arenada değil. Onun dışında farklı mecralarda bir sürü alan var.

"PKK'lılar dağdan inip siyaset yapmalıdır"

2013 yılında Hakkari'de yaptığı bir konuşmada Kandil’deki PKK'nın sözde yöneticileri başta olmak üzere diğer teröristlerin de gelip Türkiye’de siyaset yapması gerektiğini söylemişti.