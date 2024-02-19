  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ukrayna'dan tepki çeken Bayraktar TB2 SİHA tutumu! Türkiye'ye büyük ayıp

İşte gerçekleri ifşa eden görüntüler! Muhaliflerin 'rehine kalan Kürt anne' yalanı elinde patladı

Yeniden Refah’tan “AK Parti ile ittifak” açıklaması: ‘Açıklamamızdan sonra…’ İmamoğlu detayı gündeme oturdu

İslami değerleri hedef almıştı! Kindar, Küfürbaz ve sapkın savunucusu CHP’li Feyza’ya gözaltı

Dünyayı ayağa kaldıracak iddia: Türkiye, Mısır'ın o şehrini satın alıyor

BAE'den Rusya'yı sarsacak karar! Putin apar topar Türkiye'ye gelebilir

“Osmanlı’yla iftihar ediyorum’ demişti! Sosyal medyada Şevki Yılmaz Hoca'ya laikçi saldırı

İsrail için hesap vakti! Filistin’İ işgalden yargılanıyor

Ünlü milyarderden dolar uyarısı: Doların sonu Roma İmparatorluğu gibi olacak! Aptal olmayın, bundan alın

UEFA, 4 büyükleri uyardı! Avrupa'dan men cezası gelebilir
Siyaset Pervin Buldan siyaseti bırakıyor: İstikamet Kandil!
Siyaset

Pervin Buldan siyaseti bırakıyor: İstikamet Kandil!

Yeniakit Publisher
2024-02-19 18:39:00 - 2024-02-19 18:45:03

Teröristlerin dağdan inip siyaset yapması gerektiğini savunan HDP'nin Eş Genel Başkanlığını yapan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, görevinin bitmesinin ardından siyaseti bırakacağını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin (yeni ismiyle DEM Parti) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da parti ile birlikte siyaset camiasından siliniyor.

PKK medyasının YouTube kanalına konuk olan Buldan, Kandil'e hizmet için harcadığı siyasi kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Siyasetin yanından geçmeyeceğim"

Siyaseti bırakacağını söyleyen Pervin Buldan, şu ifadeleri kullandı:

Siyasette son dönemim. Milletvekilliğim bittikten sonra ben de siyaseti bırakacağım. Hiçbir şekilde siyasetin yanından, köşesinden, bucağından geçmeyeceğim.

"Mücadele etmenin farklı alanları var"

Mücadelenin sadece siyasetten ibaret olmayacağını söyleyen Buldan, farklı alanlarda mücadeleye devam edeceğini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Buldan, sözlerine şöyle devam etti:

Mücadele etmek farklı bir şey. Mücadele milletvekilliğinden ibaret değil. Mücadele etmenin farklı yönleri, farklı alanları var. Bir yerinden tutarız. Bu mücadeleyi bırakmak bize yakışmaz elbette ama siyasi arenada değil. Onun dışında farklı mecralarda bir sürü alan var.

"PKK'lılar dağdan inip siyaset yapmalıdır"

2013 yılında Hakkari'de yaptığı bir konuşmada Kandil’deki PKK'nın sözde yöneticileri başta olmak üzere diğer teröristlerin de gelip Türkiye’de siyaset yapması gerektiğini söylemişti.

Pervin Buldan Kandil'in talimatını duyurdu! Teröristlerin serbest bırakılması için Kılıçdaroğlu'na 'oy verin' çağrısı
Pervin Buldan Kandil'in talimatını duyurdu! Teröristlerin serbest bırakılması için Kılıçdaroğlu'na 'oy verin' çağrısı

Siyaset

Pervin Buldan Kandil'in talimatını duyurdu! Teröristlerin serbest bırakılması için Kılıçdaroğlu'na 'oy verin' çağrısı

Alın bunu da Merdan'ın yanına! Pervin Buldan'dan bebek katiline 'tecrit' şikayeti...
Alın bunu da Merdan'ın yanına! Pervin Buldan'dan bebek katiline 'tecrit' şikayeti...

Siyaset

Alın bunu da Merdan'ın yanına! Pervin Buldan'dan bebek katiline 'tecrit' şikayeti...

PKK/HDP arasındaki kirli ilişki! Pervin Buldan'ın yeğeni azılı terörist çıktı
PKK/HDP arasındaki kirli ilişki! Pervin Buldan'ın yeğeni azılı terörist çıktı

Gündem

PKK/HDP arasındaki kirli ilişki! Pervin Buldan'ın yeğeni azılı terörist çıktı

Anayasa Mahkemesi HDP’yi değil, üç partiyi kapatmış!
Anayasa Mahkemesi HDP’yi değil, üç partiyi kapatmış!

Siyaset

Anayasa Mahkemesi HDP’yi değil, üç partiyi kapatmış!

HDP'nin ısırgan vekili yine sahnede! Parmak sallayıp polisi tehdit etti
HDP'nin ısırgan vekili yine sahnede! Parmak sallayıp polisi tehdit etti

Gündem

HDP'nin ısırgan vekili yine sahnede! Parmak sallayıp polisi tehdit etti

Siyaset kulislerini sallayan iddia! CHP ile DEM Parti İstanbul'da anlaştı! DEM, bunun karşılığında İmamoğlu'nu destekleyecek
Siyaset kulislerini sallayan iddia! CHP ile DEM Parti İstanbul'da anlaştı! DEM, bunun karşılığında İmamoğlu'nu destekleyecek

Siyaset

Siyaset kulislerini sallayan iddia! CHP ile DEM Parti İstanbul'da anlaştı! DEM, bunun karşılığında İmamoğlu'nu destekleyecek

DEM Parti’den flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler
DEM Parti’den flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

Siyaset

DEM Parti’den flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

Skandal sözleri ortaya çıktı! CHP ve DEM'den Esenyurt'a bölücü aday
Skandal sözleri ortaya çıktı! CHP ve DEM'den Esenyurt'a bölücü aday

Siyaset

Skandal sözleri ortaya çıktı! CHP ve DEM'den Esenyurt'a bölücü aday

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23