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Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

Terör sevici HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında, skandal sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldı.

24 Temmuz 2018 Salı 09:17
Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

HDP Eş Genel Başkanı ve TBMM 27. dönem milletvekili Pervin Buldan’ın hafta sonu birtakım haber kanallarında ve internet medyasında yer bulan ve TSK tarafından yürütülen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK terör örgütü mensuplarının cenaze törenlerine katılan HDP’li dört milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan ve benzeri durumlarda milletvekillerinin "cenazeye katılma" ve "taziyeye gitme" şeklinde davranmak durumunda olduklarını ifade eden açıklamaları hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Buldan'ın hafta sonu bazı haber kanalları ve internet medyasında yer bulan ve Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerine katılan HDP'li 4 milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan sözleri anımsatıldı.

Buldan'ın benzer durumlarda milletvekillerinin cenazeye katılma ve taziyeye gitme şeklinde davranmak durumunda oldukları yönünde ifadeler de kullandığı belirtilen açıklamada, bu sözlerin incelendiği ve Buldan hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 09:17
  1. Ankara
  2. Pervin Buldan
  3. PKK

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM33 dk önce
    Yaw kapatın şu şerodağı akrep yuvasını, ona dava aç buna soruşturma aç bunun sonu yok, temelli kapatın şu pislik çukuru HDP denilen terör organizasyonunu bundan iyi organize suç örgütü mü olur, parti teşkilatları dağa adam kazandırıyor, dernekleri sempatizan toplayıp siyasi eğitim veriyor, partilileri haraç toplayıp uyşturucu kadın kaçakçılık hertürlü pis işi yaopıyor, vekilleri terörist ailelerine devamlı moral ziyaretlerindeler. Bunun kapatılması için daha ne bekleniyor???
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