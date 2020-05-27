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Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 159 kişi öldü

Ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük vaka kayda geçti

Yeniakit Publisher
2020-05-27 02:50:50 -
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 159 kişi öldü

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 159 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 159 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 788'e çıktı, vaka sayısı ise 5 bin 772 artarak 129 bin 751'e ulaştı.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük vaka kayda geçti.

Salgından iyileşenlerin sayısı da 52 bin 906'ya yükseldi.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.


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