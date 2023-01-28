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Dünya Peru'da otobüs uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Peru'da otobüs uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var

Peru'da, bir servis otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu 25 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 23:35:00 -
Peru'da otobüs uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var

Güney Amerika ülkesi Peru'da, bir servis otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu 25 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin Talara eyaletinden kalkan servis otobüsü Los Organos kasabasında uçuruma devrildi.

Kazada 25 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Otobüsün yolcularının özel bir şirketin çalışanları olduğu belirtildi.

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