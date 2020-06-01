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Dünya

Peru'da koronavirüs kaynaklı can kaybı arttı

Latin Amerika ülkesi Peru'da, koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 135 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 02:17:00 -
Peru'da koronavirüs kaynaklı can kaybı arttı

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 135 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4 bin 506'ya yükseldi, vaka sayısı ise 8 bin 805 artarak 164 bin 476'ya çıktı.

Salgından iyileşenlerin sayısı da 66 bin 447'ye yükseldi.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük vaka kayda geçti.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

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