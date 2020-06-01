Peru'da koronavirüs kaynaklı can kaybı arttı
Latin Amerika ülkesi Peru'da, koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 135 kişi öldü.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 135 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4 bin 506'ya yükseldi, vaka sayısı ise 8 bin 805 artarak 164 bin 476'ya çıktı.
Salgından iyileşenlerin sayısı da 66 bin 447'ye yükseldi.
Ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük vaka kayda geçti.
Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.