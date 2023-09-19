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Dünya Peru'da katliam gibi kaza
Dünya

Peru'da katliam gibi kaza

Yeniakit Publisher
2023-09-19 00:26:00 -
Peru'da katliam gibi kaza

Peru'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Peru'nun güneyinde yer alan Huancavelica şehri yakınlarında yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, 24 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, görgü tanıkları, yağış nedeniyle yolun kayganlaştığını, otobüsün virajdan geçtiği sırada kontrolü kaybederek yoldan çıktığını ifade etti. Otobüs şirketi kazadaki tüm sorumluluğu üstlendiklerini açıklarken, yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

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