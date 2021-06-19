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Peru'da facia! 27 ölü 16 yaralı var
Dünya Peru'da facia! 27 ölü 16 yaralı var
Dünya

Peru'da facia! 27 ölü 16 yaralı var

Güney Amerika ülkelerinden olan Peru'da meydana gelen otobüs kazasında 27 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 09:06:00 -
Peru'da facia! 27 ölü 16 yaralı var

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Ayacucho kentinden Arequipa'ya giden yolcu otobüsü, Nasca-Puquio kara yolunda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 250 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yetkililer, kazada en az 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4'ü ağır 16 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Otobüsteki yolcuların çoğunun özel bir maden şirketinde çalışan işçiler olduğu belirtildi. Maden şirketi, kazadan büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.

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