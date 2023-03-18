Peru'da erken seçim talebi Kongre tarafından dördüncü kez reddedildi

Meclis Komisyonunda yapılan oylamada, 9 lehte, 12 aleyhte oy ile "erken seçim talebi" üst üste dördüncü kez kabul edilmedi.

Protestoların merkezine dönüşen ülkenin güneyindeki Puno kentinde ise hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Çoğunluğu yerlilerden oluşan kalabalık gruplar, yürüyüşe geçerek yer yer güvenlik güçleriyle çatıştı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Peru Anayasasına göre, ülkede erken seçim kararının alınabilmesi için 87 vekilin oyuna ihtiyaç var.

Erken seçim talebi Kongre tarafından üç kez reddedilmişti

Cumhurbaşkanı Boluarte'nin erken seçim talepleri 28 Ocak, 2 Şubat ve 3 Şubat'ta Kongre'de yapılan oylamalarda kabul edilmemişti.

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Peru basınına göre, 11 Aralık 2022'den bu yana gösterilerde ölü sayısı 75'i, yaralı sayısı da 2 bini geçti

Göstericiler, Boluarte'nin istifasını, Kongre'nin kapatılmasını ve erken seçimlerin derhal düzenlenmesini talep ediyor.

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.