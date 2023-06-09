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Dünya Peru'da El Nino etkisi nedeniyle 18 bölgede OHAL ilan edildi
Dünya

Peru'da El Nino etkisi nedeniyle 18 bölgede OHAL ilan edildi

Yeniakit Publisher
2023-06-09 06:55:00 -
Peru'da El Nino etkisi nedeniyle 18 bölgede OHAL ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Peru'da, "El Nino etkisi" nedeniyle 18 bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, El Nino fenomeninin olumsuz etkileri sebebiyle 60 günlüğüne 18 bölgede OHAL ilan edildi.

Ulusal Acil Durum Operasyonları Merkezi (COEN) açıklamasında, yıl sonuna kadar şiddetli yağışların beklendiği bu sebeple risklerin azaltılması amacıyla acil eylem planının uygulanacağı belirtildi.

OHAL ilan edilen bölgelerin ise Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin, Tacna ve Tumbes olduğu bilgisi paylaşıldı.

Peru'da en son şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 8 Şubat'ta 40 kişi hayatını kaybetmişti.

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