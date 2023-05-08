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Dünya Peru'da altın madeninde facia
Dünya

Peru'da altın madeninde facia

Yeniakit Publisher
2023-05-08 02:28:00 -
Peru'da altın madeninde facia

Peru'nun Arequipa bölgesindeki Condesuyos eyaletine bağlı La Esperanza isimli altın madeninde yangın çıktı.

Yangında, 27 madenci hayatını kaybetti. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yangının kısa devreden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, araştırmanın sürdüğünü belirtti.

Olay yerine çok sayıda polis ve arama kurtarma ekibinin sevk edildiği ve 100 metre derinlikte arama çalışması yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Peru, Latin Amerika ülkeleri içinde en büyük altın üreticilerinden biri olarak kabul ediliyor.

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