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Aktüel Peru'da 12 bin gönüllüye Kovid-19 aşısı yapıldı
Aktüel

Peru'da 12 bin gönüllüye Kovid-19 aşısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 19:23:46 -
Peru'da 12 bin gönüllüye Kovid-19 aşısı yapıldı

BOGOTA (AA) - Peru'da, Çin ilaç şirketi Sinopharm'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, klinik deneyler kapsamında 12 bin gönüllü üzerinde uygulanmaya başladı.

Ülke basınında çıkan habere göre, Peru hükümeti, Çin ilaç şirketi Sinopharm'un Kovid-19 aşısını denemeye başladı.

Klinik deneyler kapsamında 12 bin gönüllüye aşı yapıldı.

Deneylerin olumlu çıkması halinde halkın üçte ikisi aşılanacak.

Buna göre hükümet, Sinopharm ilaç şirketinden 20 milyon doz aşı alımı yapmayı planlıyor.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru'da şimdiye kadar salgın nedeniyle 36 bin 499 kişi hayatını kaybederken 979 bin 111 vaka tespit edildi.

Devlet Başkanı Francisco Sagasti, 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Çin aşısının ülkelerindeki klinik deneylerini desteklediklerini dile getirerek, nüfusun mümkün olan en kısa sürede aşılanmasını istediklerini kaydetmişti.






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