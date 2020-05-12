  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Peru ve Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

Son 24 saatte Peru'da 72, Ekvador'da 18 kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-12 00:34:54 -
Peru ve Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Peru'da 1961'e, Ekvador'da ise 2 bin 145'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 72 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 1961'e, vaka sayısı ise 1515 artarak 68 bin 882'ye ulaştı.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı ise toplamda 22 bin 416 oldu.

- Ekvador'da ölü sayısı 2 bin 145'e yükseldi

Ekvador'da ulusal basında çıkan haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 18 kişi artarak 2 bin 145 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı ise 29 bin 509 olarak güncellendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı