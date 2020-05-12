Peru ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Peru'da 2 bin 57'ye, Ekvador'da ise 2 bin 327'ye yükseldi.



Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 96 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 2 bin 57'ye, toplam vaka sayısı ise 3 bin 237 artarak 72 bin 59'a ulaştı.



Ülkede iyileşenlerin sayısı ise toplamda 23 bin 324 oldu.

- Ekvador'da ölü sayısı 2 bin 327'ye yükseldi



Ekvador'da da ulusal basında çıkan haberlere göre, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 182 artarak 2 bin 327'ye, vaka sayısı da 910 artarak 30 bin 419'a çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 3 bin 433'e ulaştı.