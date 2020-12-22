Peru Kovid-19'un daha bulaşıcı türü nedeniyle Avrupa'dan uçuşları askıya aldı

ANKARA (AA) - İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan türünün tespit edilmesinin ardından Peru da Avrupa'dan tüm uçuşları askıya aldı.

Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti, ulusa sesleniş konuşmasında, "Avrupa'dan uçakların girişi, gelecek iki hafta boyunca önlem olarak askıya alınmıştır." ifadesini kullandı.

Peru'nun son iki haftadır İngiltere'de bulunan ve ülkede oturum izni bulunmayan yabancıların girişine de yasak getirdiği belirtildi.

Son iki hafta içinde İngiltere'yi ziyaret etmiş Peru vatandaşlarının ise iki hafta boyunca karantinaya alınmaları yönünde talimat verildi.

Peru'da Kovid-19 vaka sayısı bir milyona yaklaşırken, 37 bin 173 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü keşfedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.