Peru koronavirüs kabusu yaşıyor

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 195 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 983'e yükseldi, vaka sayısı ise 6 bin 154 artarak 135 bin 905'e yükseldi.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana 24 saatte en yüksek vaka ve ölü sayısı kaydedildi.

Salgından iyileşenlerin sayısı da 56 bin 169'a yükseldi.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.