Peru Devlet Başkanı Vizcarra görevinden alındı

Peru Kongresi'nde yapılan oylamada, 105 lehte, 19 aleyhte ve 4 çekimser oy ile Devlet Başkanı Martin Vizcarra görevden alındı.

Vizcarra, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yalan söylemek ve bu yolla adaleti engellediği iddia edilmişti.

Vizcarra'nın yardımcısı bulunmadığı için devlet başkanlığı görevini Senato Başkanı Manuel Merino üstlenecek ve 28 Temmuz 2021'e kadar görev yapacak.

Peru Kongresi'nin, "adaleti engelleme" gerekçesiyle Vizcarra'yı 3 Kasım'da görevden alma sürecini başlattığı bildirilmiş ve karar, 40 "hayır" oyuna karşılık 60 milletvekilinin "evet" oyu ile kabul edilmişti.

Peru'da önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski de hakkındaki görevden alma sürecinin ardından 2018 yılında istifa kararı almıştı.