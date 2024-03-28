Personeline zulmediyor! Yasin okuyan Ekrem’in personeli namazlarını teyemmümle kılıyor

Sebahattin Ayan İstanbul

Göreve geldiği günden beri skandallarıyla ve beceriksizliğiyle İstanbul halkını canından bezdiren Ekrem İmamoğlu sadece mega kente değil emrindeki personele de zulmediyor.

İmamoğlu bünyesinde çalışan İSTGÜVEN A.Ş. personeli, temel haklarını almak şöyle dursun abdest için su bulamıyor. CHP’li İmamoğlu’na bağlı İBB iştiraki İSTGÜVEN AŞ’de kadrolu olan güvenlik personeline söz verdiği halde nöbet düzenlemesi yapmadığı ve temel ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığı ortaya çıktı.

İSTGÜVEN A.Ş. bünyesinde çalışan güvenlik görevlilerinin mesailerini 60 saatten 40 saate düşürme sözünü yerine getirmeyen İmamoğlu’nun uzun çalışma saatleri altında personeli perişan ettiği öğrenildi. Bununla yetinmeyen İmamoğlu’nun, İstanbul’un ulaşımında büyük öneme sahip metro, tramvay ve metrobüslerde çalışan güvenlik görevlilerinin başta tuvalet ihtiyacı olmak üzere abdest, namaz ve istirahat gibi ihtiyaçlarına da duyarsız kaldığı bildirildi.

Verdikleri sözde durmadılar

Konuyla ilgili Akit’e konuşan ve isimlerinin gizli kalmasını isteyen güvenlik görevlileri yaşadıkları zulmü şu sözlerle aktardı: “Ekrem İmamoğlu, Şubat ayında bizlere gelerek mesai ve nöbet saatlerinde düzenleme yapacağı sözünü verdi. Çalışma saatlerimizi 60 saatten 40 saate indirecekti. Mart ayında başlayacaktık, bir güzellik yapıp Şubat ayına aldılar. Şimdi de ‘Nisan ayında başlayacak’ diyerek bizi oyalıyorlar. Normalde biz 18 gün çalışıyorduk 40 saate indirince 16 güne çekeceklerdi. Bir gündüz, bir gece, iki off olarak çalışacaktık ki bu sistem bizim için en uygun çalışma sistemi. Yıllardır yıprandık. Belediyenin diğer iştiraklerinde bir gündüz bir gece sistemine geçtiler. Bize de anket yaptılar ‘nasıl bir sistem istersiniz’ diye. Yüzde 70 oranında bizim istediğimiz gibi bir gündüz bir gece sistemi çıktı. ‘Tamam’ deyip kabul ettiler ama bir hafta sonra tekrardan aynı düzene döndük. Yeni bir müdür geldi kendi kafasına göre eski sisteme çevirdi. Metro, metrobüs ve tramvayda bu sistemi beceremediler. Çalışanlar olarak perişan olduk.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Teyemmümle namaz kılıyoruz

Metro, tramvay ve metrobüs gibi ulaşım ağlarının güvenliği için çalıştıklarını, istasyon ve araçların kalabalık olduğundan dolayı kişisel ihtiyaçlarını gidermekte zorlandıklarını belirten güvenlik görevlileri, “İstasyonlarda bir güvenlik bekliyor. Bu şartlarda çalışanlar ne bir ihtiyacını giderebiliyor ne de ibadetlerini yerine getirebiliyorlar. İSTGÜVEN A.Ş. beş tane durağa bir ‘ihtiyaçcı’ gönderiyor. Çalışan personeller olarak tuvalet, yemek gibi ihtiyaçları gidermek için bu arkadaşları beklemek zorundayız. Ha dediğin zaman görev yerini bırakamıyorsun. Biz de temiz duvarlardan teyemmüm abdesti alarak ibadetimizi yerine getiriyoruz” ifadelerini kullanarak yaşadıkları zulmü dile getirdiler.