0553 313 94 23
impression

Persie'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler

Persie, Fenerbahçe hakkında flaş itiraflarda bulundu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 21:27
Persie'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler

Hollanda basınına konuşan Feyenoord'un 36 yaşındaki forveti, futbolu bırakma kararı hakkında ''Türkiye'deyken artık oyundan zevk almıyordum. Ama bu şekilde de bitirmek istemedim. O yüzden Feyenoord'a döndüm. Feyenoord'a dönmek çok eğlenceliydi. Tecrübelerimle buradaki arkadaşlarıma yardımcı olmak istedim.'' diye konuştu.

''ARTIK YETER...''

Kararının kesin olduğunu belirten van Persie, ''Artık doğru zaman geldi. 36 yaşındayım. 18 yıldır profesyonel futbolcuyum. 5 yıldır futbolun içindeyim. Artık yeter.'' sözlerini kullandı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 21:27
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

  • BirisiBirisi18 dk önce
    Arkadaş iyi tecrübelidir tutacağı yeri bilir terbiyesiz
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ortaya çıktı: FETÖ'den 'Atalay Demirci' talimatı!
  1. Ortaya çıktı: FETÖ'den 'Atalay..
  2. Antarktika'da dev buzul parçası koptu
  3. Yasa dışı dinleme yapan FETÖ'cü eski..
  4. Bülent Akarcalı: Suud yapısı ortadan..
  5. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
  6. Savunma Sanayii Başkanlığından kritik..
  7. Peygambere hakaret ülkeyi ayağa..
  8. Tesla'dan flaş Türkiye kararı! Tüm..
  9. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda..
  10. Kastamonu’da inşaat işçisi elektrik..
  11. Pakistan Başbakanı Han protestocuları..
  12. Netflix, Fatih Sultan Mehmet'in..
  13. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti..
  14. Persie'den Fenerbahçelileri..
  15. Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 60'ncı..
  16. Kundakçının kimliği şoke etti!
  17. Bingöl'de PKK operasyonu! 1 terörist..
  18. Rafael Nadal çekildi, yeni 1 numara..
  19. Diyarbakır'da esnaflar çatıştı: 4 kişi..
  20. Ceylanpınar’da ev yangını korkuttu
THY kariyer ilanları 2018
THY kariyer ilanları 2018
BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

Günün Karikatürü

1 Kasım 2018
İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
2019 asgari ücret ne olur
2019 asgari ücret ne olur