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Aktüel Perre Antik Kenti sınırlarında kalan 12 evin yıkımına başlandı
Aktüel

Perre Antik Kenti sınırlarında kalan 12 evin yıkımına başlandı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: - "116 yapının da kamulaştırılıp yeni evler yapılması suretiyle vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde buranın tahliye edilmesi için gerekli gayreti sarf edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:44:01 -
Perre Antik Kenti sınırlarında kalan 12 evin yıkımına başlandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Örenli mahallesinde yer alan ve Perre Antik Kenti sınırlarını içerisindeki, kamulaştırılan 12 evin yıkımına başlandı.

Kommagene Krallığı'na ev sahipliği yapan 5 önemli kentten biri olan antik kentin sınırları içerisinde yer alan 128 yapıdan, kamulaştırma çalışmaları tamamlanan 12'sinin yıkım çalışmaları başladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Örenli Mahallesi'nin altında kültür hazinesinin yattığını, burada dünya turizmine önemli katkılar sağlayacak bir kalıntı olduğunu düşündüklerini belirtti.

Buradaki binaların kamulaştırılması için 2016'da çalışmalara başladığını, 12 konutun kamulaştırıldığını, ancak 4 yıldır tahliye ve yıkım işlemlerinin gerçekleştirilemediğini anlatan Çuhadar, şöyle konuştu:

"Yaptığımız çalışmada öncelikle parası ödenip kamulaştırılan binalardan başlamak suretiyle tahliyeleri gerçekleştirdik ve bugün 12 yapının yıkımına başladık. Tabi bu 12 yapının yıkılması sorunu çözmüyor. Mahallemizde 128 yapı bulunuyor. Geriye kalan 116 yapının da kamulaştırılıp yeni evler yapılması suretiyle vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde buranın tahliye edilmesi, Perre Antik Kenti'nin kültür ve tabiat varlığı olarak Türk turizmine hizmet etmesi için gerekli gayreti sarf edeceğiz."

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