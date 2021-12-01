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Kadın - Aile Perişka tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Perişka tarifi, nasıl yapılır?

Bu tarifle kolaylıkla Perişka (Ilgaz) yapabileceksiniz.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 22:40:00 - 2021-12-01 22:41:51
Perişka tarifi, nasıl yapılır?

Perişka (Ilgaz) Tarifi İçin Malzemeler

Hamur için;

  • 1 yumurta
  • Su
  • Un 
  • Tuz

Üzeri için;

  • Sarımsaklı yoğurt
  • Tereyağı
  • Nane, sumak ,pul biber

Yapılışı

Form olarak mantı hamuruyla birebir aynı bir hamur yoğuruyoruz. Yarım saat dinlendirdikten sonra pazılara ayırıp mantı yaparken ki incelikte açıyoruz. Kare kare kesip iyice kaynayan bol tuzlu suda yaklaşık 15 dakika pişene kadar haşlıyoruz. Tarif oldukça pratik olmakla beraber tek zahmetli yanı suya bırakılması. Tek tek hızlıca üst üste gelmeyecek şekilde bırakıyoruz. Piştikten sonra biraz soğuk su ekleyip süzüyoruz. Servis tepsimizin altına yoğurdumuzdan biraz döküyoruz perişkamızı da tepsimize alıp kalan yoğurdu tereyağı ve baharatlarımızı döküp servis ediyoruz. Afiyet olsun.

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