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Siyaset

Perinçek’ten Fatih Altaylı’ya 'sustur şunu' cevabı

İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi gerektiğini dile getiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in eşi Şule Perinçek’e açık mektup kaleme alarak, "Sustur şunu" diye yazan Fatih Altaylı'ya cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:26:00 - 2020-07-27 11:31:02
Perinçek’ten Fatih Altaylı’ya 'sustur şunu' cevabı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek’in eşi Şule Perinçek’e açık mektup kaleme almıştı.

Doğu Perinçek’in İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesine yönelik desteğine işaret eden Fatih Altaylı “Sevgili Şule Perinçek sustur şunu lütfen” diye seslenerek “Vakayı adiyeden oldu. Her gün bir kızımız öldürülüyor. Yaşı önemsiz. Hepsi bir ananın, babanın evladı. Hepsi insan evladı. Öldürene bahane çok. Hadi o zaten katil ve bahane uyduracak. Çevreden gelen bahaneler utandırıcı asıl” ifadelerini kullanmıştı.

Şule Perinçek’ten Fatih Altaylı’ya yanıt geldi.

“Arkadaşlarım telefonla bildirdiler. Fatih Altaylı bana öğüt veren bir yazı yazmış” diyen Perinçek şöyle devam etti:

“Önce O'nu muhatap alan bir yazı yazmayı düşünmüştüm. Ama edep erkan ve terbiye sınırları dışındaki satırlarını okuyunca, kendisiyle iletişim kurulamayacağını anladım.”

Şule Perinçek “Washington Sözleşmesi” başlıklı yazısında, İstanbul Sözleşmesini anlatarak “Bu yazıyı insanlarımızın İstanbul Sözleşmesi’ni anlamalarına yardımcı olmak için yazıyorum. Teori Dergisinin şu anda bayilerde bulunan Ağustos 2020 sayısında konuyu tarihsel ve güncel boyutlarıyla daha geniş olarak işledik” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Bu istanbul sözleşmesi kaç kadının hayatını kurtardı somut delil istiyorum.
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