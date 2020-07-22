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Siyaset

Perinçek'ten dikkat çeken 'İstanbul Sözleşmesi' yorumu

İstanbul Sözleşmesi'nin 'Türkiye'nin başına zabıta dikmek' anlamına geldiğini söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "İstanbul Sözleşmesine kim karşı çıkıyorsa doğru yapıyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 08:03:00 - 2020-07-22 08:05:59
Perinçek'ten dikkat çeken 'İstanbul Sözleşmesi' yorumu

Bir televizyon programında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, son günlerde yeniden tartışmaya açılan İstanbul Sözleşmesi'ni yorumladı.

"Kim karşı çıkıyorsa doğru yapıyor"

"İstanbul Sözleşmesi Türkiye'nin başına zabıta dikiyor" diyen Perinçek, sözleşmeye karşı olduklarını açıklayarak "İstanbul Sözleşmesine kim karşı çıkıyorsa doğru yapıyor" ifadelerini kullandı.

Perinçek ayrıca, İstanbul Sözleşmesi'nin 'Çürüyen merkezlerdeki yaşam tarzının Türkiye'ye dayatılması' olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Sözleşmesi, Fransa'nın Almanya'nın çürüyen merkezlerindeki yaşam tarzını Türkiye'ye dayatmaktadır. Atatürk devrimini tamamlarsak kadınımızın kurtuluşunu sağlarız. İstanbul Sözleşmesi bize bir yaşam tarzı dayatıyor. İstanbul Sözleşmesi ile emperyalist kapitalist ülkelerde çürüyen ne varsa bize dayatılıyor."

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