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Siyaset

Perinçek'in partisinden "104 amiral" açıklaması!

Doğu Perinçek'in Genel Başkanlığını yaptığı Vatan Partisi, gece yarısı yayınladıkları bildiriyle hükümete darbe tehdidinde bulunan 104 emekli amiral hakkında açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 09:45:00 -
Perinçek'in partisinden "104 amiral" açıklaması!

Vatan Partisi, 104 emekli amiralin bildirisinin 'ciddi bir sorumsuzluk' olduğunu ve 'Türkiye'nin güvenlik sorunlarının yoğunlaştığı bugünkü koşullarda, iç cephede karışıklığı kışkırttığını' söyledi.

Vatan Partisi, emekli amirallerin bildirisine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Montrö'den ayrılmak gibi bir gündeminin bulunmadığını belirterek "Bildiri, iç cephede karışıklık ve TSK'ya karşı güvensizlik yaratan bir rol oynamaktadır" görüşü savunuldu.

Açıklamada, "Tam da ABD emperyalizminin Ukrayna üzerinden Karadeniz'de ve Yunanistan üzerinden Akdeniz'de Türkiye, Rusya ve bütün Asya'ya tehditler yönelttiği sırada, böyle bir bildirinin yayınlanması ciddi bir sorumsuzluktur. Bildiri, iç cephede karışıklık ve TSK'ya karşı güvensizlik yaratan bir rol oynamaktadır" ifadelerine yer verildi.

"İkinci İstiklal Savaşı" ve "Üretim Devrimi" mücadelesi verilen Türkiye'de, ordunun Atatürk'ün çizgisinde, altın çağında ve mücadelenin ön mevziisinde bulunduğu savunulan açıklamada, Türkiye'nin Montrö'den ayrılmak gibi bir gündeminin bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "103 Emekli amiralin bildirisinin Türk ordusunun rütbe sıralaması ve disiplini gibi konulardaki dikkatsizliği de başıbozuk bir olayla karşı karşıya olduğumuzu düşündürmektedir. Bu bildiriye liderlik edenlerin Atlantik bağlantıları da kamuoyunun gözünden kaçmamış bulunuyor" değerlendirmesi yapıldı.

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Yorumlar

Kocasolak

Sen Türkiye cumhuriyetinden çok Çin ve Rusya’nın tehdit edildiği ENDİŞESİ taşıyorsun. Yahu NEDEN gidip o ülkelerde yaşamıyorsun?
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once amerikanin ve natonun menfaati diyen asalak hainleri unutmayacagiz

........
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