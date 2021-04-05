Perinçek'in partisinden "104 amiral" açıklaması!

Vatan Partisi, 104 emekli amiralin bildirisinin 'ciddi bir sorumsuzluk' olduğunu ve 'Türkiye'nin güvenlik sorunlarının yoğunlaştığı bugünkü koşullarda, iç cephede karışıklığı kışkırttığını' söyledi.

Vatan Partisi, emekli amirallerin bildirisine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Montrö'den ayrılmak gibi bir gündeminin bulunmadığını belirterek "Bildiri, iç cephede karışıklık ve TSK'ya karşı güvensizlik yaratan bir rol oynamaktadır" görüşü savunuldu.

Açıklamada, "Tam da ABD emperyalizminin Ukrayna üzerinden Karadeniz'de ve Yunanistan üzerinden Akdeniz'de Türkiye, Rusya ve bütün Asya'ya tehditler yönelttiği sırada, böyle bir bildirinin yayınlanması ciddi bir sorumsuzluktur. Bildiri, iç cephede karışıklık ve TSK'ya karşı güvensizlik yaratan bir rol oynamaktadır" ifadelerine yer verildi.

"İkinci İstiklal Savaşı" ve "Üretim Devrimi" mücadelesi verilen Türkiye'de, ordunun Atatürk'ün çizgisinde, altın çağında ve mücadelenin ön mevziisinde bulunduğu savunulan açıklamada, Türkiye'nin Montrö'den ayrılmak gibi bir gündeminin bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "103 Emekli amiralin bildirisinin Türk ordusunun rütbe sıralaması ve disiplini gibi konulardaki dikkatsizliği de başıbozuk bir olayla karşı karşıya olduğumuzu düşündürmektedir. Bu bildiriye liderlik edenlerin Atlantik bağlantıları da kamuoyunun gözünden kaçmamış bulunuyor" değerlendirmesi yapıldı.