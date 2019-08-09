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‘Perinçekçi subaylar’ tartışması başladı... Darbe mi yapacaklar?

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen YAŞ toplantısının ardından gündem olan ‘Perinçekçi subaylar’ tartışması, soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:24
‘Perinçekçi subaylar’ tartışması başladı... Darbe mi yapacaklar?

 yeniakit.com.tr  Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) üst rütbeli subay ve generallerin terfilerinin görüşüldüğü Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 1 Ağustos Perşembe günü gerçekleşirken, toplantının yankıları sürüyor. 1 buçuk saat süren toplantıda Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla alakalı bir değişiklik yaşanmazken, diğer terfilerle alakalı ise dikkat çeken bir tartışma başladı.

“Akar Perinçekçileri biçti’”

Atmasyon yazılarıyla bilinen Yeni Çağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, 3 Ağustos tarihli yazısında YAŞ kararlarıyla Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’e yakınlığıyla tanınan subayları “Perinçekçi subaylar” olarak tanımlayarak TSK içindeki bu grubun tasfiye edildiğini iddia etti. Takan yazısında, “Alınan kararların olumlu yanı: Kestirmeden... TSK içinde ‘Perinçekçiler’ denilen yapının bir bölümü tasfiye edildi. Savunma Bakanı Hulusi Akar, iktidar destekçisi olmasına rağmen bu yapıyı biçti. Eleştirilerimiz saklı kalmak şartıyla kendisi büyük bir tebriki hak etti!.. Şimdi bu satırlar üzerine çıkarları alt-üst olan bazı isimler beni  de FETÖ'cülükle suçlayacaklardır. Hiç boşa yorulmasınlar. Duymayacağım!.. Onlar bir zamanlar, kendi gelecekleri için tam siper saklanırken bizler bu hain yapılanmayla her türlü tehdide rağmen mücadele ediyorduk” ifadelerini kullandı.

KUMPASDER: “Kimdir bu Perinçekçi subaylar?”

KUMPASDER de yaptığı açıklamada, “Basında özellikle Ahmet Takan adlı köşe yazarı tarafından dillendirilen ‘Perinçekçi subayların bir kısmının tasfiye edildiği’ şeklindeki hezeyanların hangi belgeye bilgiye dayandığının kamuoyu önünde aydınlatılması gerektiğini düşünüyoruz” denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

Kumpas Davalar sırasında FETÖ mensuplarınca kullanılan bu tür ifadelerin yeniden ısıtılarak piyasaya sürülmesi oldukça manidardır ve kesinlikle ne amaçla yapıldığının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Kimdir bu ‘Perinçekçi’ subaylar? Kimden emir almaktadırlar?  Hangileri TSK dan tasfiye edilmiş ve hangileri hala TSK da görev yapmaktadır? Bu soruların açıklığa kavuşturulması için Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyoruz.

15 Temmuz’da hükümetin yanında durdu!

Yıllarca AK Parti hükümetine ve İslamî duyarlılığı olan vatandaşlara karşı saldırgan tutumuyla dikkat çeken Doğu Perinçek, 15 Temmuz FETÖ’cü hain darbe girişiminde hükümetin yanında durmuştu. 15 Temmuz darbesine karşı doğru bir tutum benimsemesine rağmen 28 Şubat ve 27 Mayıs darbelerini benimseyen ve savunan Perinçek’e karşı ABD yanlısı emperyalist sol kesimde antipati bulunuyor. Medyada Perinçekçi subayların tasfiye edildiği iddiasına karşılık Perinçek’e yakın medya gruplarında son YAŞ toplantısıyla alakalı eleştirel bir yazı çıkmaması Ahmet Takan’ın sallama yazılarının sonuncusu olarak yorumlandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:24
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