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Gündem Perinçek yıkıntıların altından gelen sesin ne olduğunu açıkladı!
Gündem

Perinçek yıkıntıların altından gelen sesin ne olduğunu açıkladı!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kahramanmaraş merkezli deprem için "İşte hepimiz gözlerimiz dolu dolu izliyoruz, bizim milletimizin elseverliği, erdemleri, yorulmazlığı, olağanüstü direnci destanlar yazıyor ve tarih yapıyor." diyerek derinden gelen gürültülü sesin ne olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 12:16:00 - 2023-02-18 12:19:09
Perinçek yıkıntıların altından gelen sesin ne olduğunu açıkladı!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şöyle devam etti.

Son deprem felâketinden sonra bir kez daha kanaat getirilmiştir; zorluklar karşısında bir tarih ayağa kalkıyor. Yeryüzündeki sarsıntıların o derinlerden gelen gürültüsü, Türk milletinin bütün tarihsel birikimini, binlerce yılda kazanılan dayanma gücünü, fedakârlığını, kahramanlığını, bütün insanî özelliklerini ve erdemlerini ayağa kalkmaya çağırıyor. Yıkıntıların altından duyulan ses budur, kardeşlerini kurtarmaya koşanların duyduğu ses de aynı sestir.

BEN DEĞİL BİZ VARIZ

O sesten sonra artık ben değil biz vardır, kendimizi değil, adını bile bilmediğimiz insanları düşünmek vardır.

O nedenle şimdi bilinçlerimize daha derinden işleniyor: Türk devleti ve Türk milleti enkaz altında kalmaz! Doğanın sarsıntılarıyla yıkılanlar varsa, o yıkıntıların altından kalkan bir millet var.

ENKAZDAKİ GERÇEK

Enkaz dendiği zaman, gözleri enkaza takılıp kalanlar vardır elbette. Çünkü enkazın kendisi bir gerçektir. Ama milletimizin birikimini biliyorsak, tarih bilincimiz varsa, enkazın altından ayağa kalkacak olan fedakârlıkları ve kahramanlıkları görüyoruz.

Yıkım varsa, o yıkımdan büyük çözümler çıkaracak bir Türkiye vardır. Şimdi gündem, o büyük çözümü üretme gündemidir.

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Yorumlar

Mikail

kk nin ipinin elinde oldukların pinokyosu keşke yeter dese iyi olur..

Ağzına sağlık Sayın Perinçek

Helal olsun sana Doğu Perinçek. Diğer tarafta sabahtan akşama kadar ne yapsak, ne etsek de devleti hükümeti zora düşersek, diye kılıktan kılığa giren; kendisinden utandığımız, lanetlediğimiz bir chp, bir chp başı ve şurekası. Kurban olun Doğu Perinçek'e de bu millete de bu devlet,bu hükümete de!
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