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Gündem Perinçek ve Toker arasında gerilim: Saçma sapan konuşma
Gündem

Perinçek ve Toker arasında gerilim: Saçma sapan konuşma

Canlı yayında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuştuğu sırada, Liberal Demokrasi Partisi (LDP) eski Başkanı Cem Toker, "Saçma sapan konuşma." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 06:04:00 -
Perinçek ve Toker arasında gerilim: Saçma sapan konuşma

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türk Ceza Kanununa göre, suç işleyen Milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılır. Hele ki vatanı hedef alan suçlarsa daha hızlı hareket edilmelidir. Meclis'te kimin ne yaptığını gördük, göreceğiz. Bu ekranda da görüyoruz. ABD'yi, PKK'yı ve HDP'yi korumak için kıvranıyorlar. Ama sonları büyük bir başarısızlıktır. Tarihe nasıl geçeceklerini biliyoruz. Türkiye'nin yaptığı istiklal savaşıdır. ABD bizim dostumuz diyenlerin son çırpınışıdır bunlar." dedi. Perinçek konuştuğu sırada Liberal Demokrasi Partisi (LDP) eski Başkanı Cem Toker'in, "Saçma sapan konuşma." demesi dikkat çekti.

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