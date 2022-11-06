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Gündem Perinçek PKK'lı teröristlere seslendi: Kardeşlerim...
Gündem

Perinçek PKK'lı teröristlere seslendi: Kardeşlerim...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Mardin İl Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, PKK'lı teröristlere "kardeşlerim" diyerek seslendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 02:29:00 -

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Mardin'de partisinin İl Kurultayı'na katıldı. Buradan PKK'ya bir çağrı yapan Perinçek, ilginç ifadeler kullandı.

"Kardeşlerim" ifadesini kullandı

Örgüte silah bırakma çağrısı yapan Perinçek, PKK'ya "Kardeşlerim" diye seslendi. Perinçek, "Kandil'e sesleniyoruz, kardeşinize kurşun sıkmayın. Elinizdeki Amerika'dan, İsrail'den aldığınız silahları kardeşlerim bırakın. Bırakın yere atın." dedi.

"Türkiye Sizi kucaklamaya hazır"

Perinçek açıklamalarına şöyle devam etti: "Türkiye sizi kucaklamaya hazır. Amerikan silahıyla birbirimizi vurmayalım, kucaklaşalım, birleşelim. Emeğimizle kol kola vererek, omuz omuza vererek Türkiye'mizi aydınlıklara, berekete, kardeşliğe götürelim."

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