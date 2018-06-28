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Perinçek: CHP'liler bonzai içmiş

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'ye oy veren CHP'liler için 'bonzai içmişler, milyonlarca CHP'li, bonzai içmese gidip, HDP'ye, PKK'ya oy verir mi?' dedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 09:50
Perinçek: CHP'liler bonzai içmiş

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı yarışını sonuncu olarak tamamlasa da seçimlerdeki en büyük yenilgiyi CHP'nin yaşadığını söylüyor.

"BONZAİ İÇMESELER PKK'YA OY VEREBİLİRLER Mİ"

CHP'nin, HDP ile yaptığı ittifağa dikkat çeken Perinçek, "Milyonlarca CHP'linin, bonzai, esrar içip HDP'ye oy verdiğini" savundu:

"CHP'nin tabanı bonzai çekti. Ben onu ilk olarak Ankara-İstanbul yürüşü sırasında söyledim. FETÖ'yle, PKK ile yürüyorlar. Dediğim doğru çıktı, bonzai içmişler, milyonlarca CHP'li, bonzai içmese gidip, HDP'ye, PKK'ya oy verir mi?"

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 09:50
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. vatan partisi
  4. doğu perinçek
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  7. chp
  8. ankara
  9. istanbul

YORUM YAZ

  • Erhak Erhak 15 sa önce
    Perinçeğe oy vermesem de, partisi ilelebet meclise girmeyecek olsa da ,kesinlikle perinçek bir SİYASİ AKTÖR OLARAK kalmalıdır ve söylemleriyle başarılıdır.Perinçeği kutluyorum.
  • KanuniKanuni16 sa önce
    Apo ile dağda gezerken gazoz mu icmiştiniz?
  • ErdoğanErdoğan19 sa önce
    ÇOK DOĞRU SÖYLEMİŞ ŞİMDİ BAZI APTALLAR ÇIKIP APOYA GİTMİŞTİ DİYECEKLER AMA BU ADAM DEVLET GÖREVİ İÇİN ORDAYDI İSTİHBARAT İÇİN ORDAYDI APOYU VAZGEÇİRMEK İÇİN ORDAYDI ŞİMDİ CHP NE YAPTI ATATÜRKÜN KOLTUĞUNA OTURAN KE MAL NE YAPTI CHP Yİ ÖNCE ALEVİ DERNEĞİNE ÇEVİRDİ SONRADA HDP PKK NIN KÖLESİ YAPTI AH ATATÜRK AH AH DİİYORUM BUNLAR SENİN ARKANA GİZLENİYORLAR YA SEN OLSAN BUNLARIN KELLESİNİ VURURDUN ÜLKEME PARTİME NE YAPTINIZ DİYE
  • 10.KÖYLÜ10.KÖYLÜ17 sa önce
    Savunmak için söylemiyorumda,Yahu HDP li Kürtlerin Akp ye oy vermesi normal ama CHP lilerin HDP ye oy vermesi anormal öylemi.Tamda tavukmu yumurtadan çıktı, yumurtamı tavuktan misali. Beni Akp den dahada soğutuyorsunuz.
  • KAYAKAYA18 sa önce
    Hiçbir chp ve iyi ,sadet oyverenşu perincek kadar olamadılar.gözünüze dizinize muhakkak duracak o desteklediğiniz pkk itleri sizi it gibi gebertecek. haktır layıksınız. erdoğan tam pkk bitirme noktasına getirdi siyasi destek oldunuzALLAH BELANIZI VERSİN ..
  • Lütfi59Lütfi5919 sa önce
    Sayın Perinçekpek sevmediğim bir kişi ama doğruyu söylemiş.
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