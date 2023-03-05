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Siyaset Perinçek Akşener'i uyardı! "İYİ Parti'nin istifası olur"
Siyaset

Perinçek Akşener'i uyardı! "İYİ Parti'nin istifası olur"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya geri dönmesi durumunda partisinin iflas edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 11:19:00 -
Perinçek Akşener'i uyardı! "İYİ Parti'nin istifası olur"

6'lı masanın son toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kabul etmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklamayla siyaset gündemini sarstı.

Masayla olan iplerini tamamen koparan Akşener masaya dönmeyeceği de kesinleşti. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, TGRT Haber'de 6'lı masadaki krizi değerlendirdi.

Akşener'in masaya kesinlikle dönmeyeceğini söyleyen Perinçek, masanın Amerikan projesi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için kurulduğunu iddia eti.

Perinçek, "Masanın 6'lı olma ihtimalini zor görüyorum. Böyle bir şey olursa İYİ Parti'nin iflası olur. Böyle durumların başından sonucu bellidir. Sonuç itibarıyla Amerikan projesi var. ABD, 'Ben bu güçlere bu rolleri veriyorum. Ben Erdoğan’ı yıkacağım' diyor. Siz o projenin içine girdiyseniz 'A-B-C' dersiniz. Sonucun buraya geleceği en baştan belliydi" dedi.

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