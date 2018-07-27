Perinçek: ABD ve Batı'yla işbirliği dönemi kapandı

ABD'nin rahip Brunson üzerinden Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etmesini değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Bu tehdit ABD-Türkiye cepheleşmesinin bir sonucudur. Türkiye Papaz'ın başına taç da taksa bu süreç devam edecektir" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da yayınlanan Haber Merkezi programına bağlanarak Amerika’nın yaptırım tehditlerini değerlendirdi.

Perinçek'in konuşmasından satır başları:

Bu olayı bir rahibin tutuklu olmasıyla ilgili görmek çok yanlış. Bu çok daha kapsamlı, Türkiye ile ABD'nin cephe cepheye geldiği bir süreçte yaşanan olaylardır. Amerika'nın tavrı da bununla bağlantılıdır. Manzara şu, ABD açıkça Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde PKK'yı, Türkiye'de FETÖ'yü destekliyor. Akdeniz'de Amerika, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Türkiye'ye karşı askeri tatbikatlar yapıyor. En son Mart 2018 de Noble Dina tatbikatını yaptı. Bütün Güney cephesi, Hakkari'den Ege Denizi'ne kadar ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs tehditleriyle karşı karşıyadır. Rahip Brunson olayı tamamen bu çerçevede ele alınmalıdır. Dikkat edilirse bugün, Amerika Türkiye'yi açıkça tehdit ediyor. Bir rahibin evde tutuklu olmasıyla bağlantılı bir olay değil. Ondan çok daha kapsamlı. Amerika ile Türkiye karşı karşıya geldiler. NATO tatbikatında görüyoruz.

ABD VE BATI İLE İŞBİRLİĞİ YAPMA DÖNEMİ KAPANDI

Artık dünyada Türkiye'nin yeri belli oldu. ABD ve Batı ile işbirliği yapma dönemi kapandı. Türkiye, Rusya, İran, Çin, Irak, Suriye, yani Batı Asya ülkeleri ve Asya ülkeleri arasında ittifak oluştu. Hatta Almanya, Fransa, İngiltere, Doğu Avrupa ülkeleride Avrasya kapsamında görülebilir çünkü onlarda kendi menfaatleri açısından Amerika ile mücadele etmeye başladılar. Böyle bir cepheleşme oldu. Bu açıdan Bruson’un başına taç da giydirseniz, serbest de bıraksanız, ABD'ye teslim de etseniz bu süreç böyle şiddetlenerek devam edecek.

TÜRKİYE'DE AMERİKANCI BİR CEPHE OLUŞTU

Bu süreci Türkiye güçlü bir milli beraberlik ile yürütebilir. Türkiye'de Amerikancı bir cephe oluştu: CHP, İYİ Parti, FETÖ ve PKK. Biz buradan çağrı yapıyoruz CHP ve İyi Parti'nin Amerika'nın kurduğu cephede yer alması hem Türkiye açısından hem de partileri açısından ilerde çözülmesi mümkün olmayan sonuçlar doğurur. Ben Vatan Partisi Genel Başkanı olarak Türkiye'nin bütün siyasal partilerini bu Amerika tehditlerine karşı beraberliğe davet ediyorum. Aynı zamanda hükümeti de artık ciddi, kararlı tavırlar alarak Suriye ile işbirliğine yönelmesini kendilerine bir uyarı olarak belirtiyorum.

TÜRK MİLLETİ KOLTUK KAVGASI YAPANLARIN PEŞİNDEN GİTMEYECEKTİR

Vatan Partisi olarak bütün Türk milletini, sendikaları, ve siyasi partileri Türkiye’nin gündemine davet ediyorum. Türk milleti koltuk kavgası yapanların peşinden gitmeyecektir.

İRAN'A YAPTIRIMLAR KABUL EDİLEMEZ

İran’a yaptırımlar kabul edilemez. ABD Dünyanın bütün büyük ekonomileri ve önemli güçlerine yaptırım uygulamaya kalkıyor. Bu durumda ABD kendi kendine yaptırım uygulamış olmaktadır. Bu ABD’nin çıkmazıdır. İran, Irak, Azerbaycan ve Rusya bizim enerji güvenliğimizdir.