Peri peri soslu tavuk tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Peri peri sos içindekiler ve püf noktaları

Peri peri soslu tavuk tarifi, gündemdeki yerini aldı. Bu noktada peri peri soslu tavuk tarifi ve yapılışı, tavuk sevenler tarafından araştırma konusu oldu. Sürekli aynı tavuk tariflerini hazırlamaktan sıkılanlar, farklı ve lezzet dolu bir tarif arayışında olanlar! vereceğimiz peri peri soslu tavuk tarifi tam size göre... Peki, peri peri soslu tavuk nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte pratik ve kolay peri peri soslu tavuk tarifi…

Peri Peri sos ne? Peri Peri sos hangi ülkenin?

Peri Peri, kökeni Afrika'ya dayanan, aslında Mozambik'ten gelen bir lezzettir. Tüm dünyaya bu enfes lezzeti tanıtan ise bölgeye gelip yemek tariflerinde bu enfes sosu kullanmaya başlayan Portekizliler olmuş. Peri peri sos yapımında ana malzeme olarak "Peri Peri" yani Afrika'ya özgü Kuş Gözü acı biberi kullanılır.

Peri peri sos içindekiler

Su, acı biber suyu %21, sirke, modifiye nişasta, limon suyu konsantresi, şeker, aroma vericiler, sarımsak, baharatlar, tuz, renklendirici(beta karoten), kıvam arttırıcılar(ksantan gam, tara gam, guar gam, arabik gam), koruyucular(sodyum benzoat, potasyum sorbat).

Vereceğimiz tarifle sizleri peri peri soslu tavuk tarifi ile tanıştıralım. Peri peri sosu ile chili biberi, sarımsak, sirke ve çeşitli baharatların bir arada oluşturdukları aromaya hayran kalacak, salamura tavuğuyla proteine doyacaksınız. Yanında ise çıtır çıtır patates kızartması ve oldukça pratik hazırlanan turşular olacak. Diğer adıyla peri peri soslu makarna tarifini deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

PERİ PERİ SOSLU TAVUK MALZEMELERİ

Tavuk salamura için:

1 adet bütün tavuk

1,5 litre su

2 yemek kaşığı tuz

1,5 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tane kimyon

1 çay kaşığı biberiye

1 adet limon

Peri peri sos için:

4 adet chili biberi

2 adet kapya biber

1 adet soğan

5 diş sarımsak

1,5 adet limon

¾ su bardağı sirke

¾ su bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

Patates kızartması için:

1,5 kilogram patates

½ demet maydanoz

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

1 litre sıvı yağ

Kolay turşu için:

4 su bardağı sıcak su

½ çay bardağı sirke

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı taze kişniş

1 çay kaşığı tane hardal

1 çay kaşığı tane karabiber

3 adet havuç

½ adet kırmızı lahana

1 adet kuru soğan

PERİ PERİ SOSLU TAVUK NASIL YAPILIR?

Tavuk salamurası için derin bir kap içerisinde su, limon suyu, toz şeker, tuz ve baharatları karıştırın. Tavuğu büyük parçalar halinde parçalara bölün ve salamura sıvısının içine koyun, üzerini streçle örtüp buzdolabında en az iki saat dinlendirin. Peri peri sos için kapya biberlerin çekirdek ve beyaz kısımlarını temizleyin. Chili biberlerin sadece saplarını kesip iri parçalara bölün. Soğanın kabuklarını soyup ikiye bölün. Hazırladığınız sebzeleri kızgın bir tavada tek tarafları hafif yanana kadar bekletin. Sıcak sebzeleri büyük bir mutfak doğrayıcısına alın. Üzerlerine sarımsaklar, sirke, bir limonun suyu, toz şeker, tuz ve baharatları ekleyip püre kıvamı alana kadar doğrayıcıdan geçirin. Hazırladığınız karışımı bir sos tenceresine alıp kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Pişen sosu tekrar doğrayıcıya dökün, üzerine zeytinyağı ve yarım limon suyunu da ekleyip homojen bir kıvam alana kadar doğrayıcadan geçirmeye devam edin. Hazırladığınız sosun tadına bakın, ihtiyaç halinde fazladan baharat ya da sirke de ekleyebilirsiniz. Turşu için sıcak suyu derin bir kaba koyun. İçerisine sebze harici tüm malzemeleri koyup karıştırın. Sebzeleri ince şeritler halinde doğrayın ve turşu salamurasına koyup karıştırın. Üzerini streçleyip oda sıcaklığında bekletin. Hazır olan tavukları salamuradan çıkarın ve kağıt havlu ile kurulayın. Hazırladığınız peri peri sostan bir kaç kaşık tavukların üzerine koyup harmanlayın. Tavukları tepsiye dizin ve 200 derecelik sıcak fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Tavuklar fırındayken patatesleri soyun, iri küpler halinde doğrayın ve kaynar tuzlu suda 1 dakika haşlayıp süzün. Kızartma yağını derin ve büyük bir tavada ısıtın. Patateslerin üzerindeki nem kaybolunca yağa atıp, renk alıp dışı sertleşinceye kadar kızartın. Patatesler için maydanozu ince ince kıyın, sarımsağı doğrayın ve tuzla beraber karıştırıp bir kenarda bekletin. Kızaran patatesleri yağdan çıkardıktan sonra maydanozlu sarımsaklı karışımla birlikte harmanlayın. Fırından çıkarttığınız tavuklar sıcakken üzerilerine tekrar sostan sürüp on dakika dinlendirin. Servis için tavukları sos koyduğunuz bir tabağa alabilir, yanında patatesler, hızlı turşunuz ve kızarmış ekmekle birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Peri Peri sosu nerelerde kullanılır?

Bonfile, köfte, çıtır tavuk, kızarmış patates, pizza ve daha birçok lezzetle mükemmel uyum sağlayan Peri Peri sos ile yemeklerinizi lezzetli ve iştah açıcı öğün haline dönüştürün! Açıldıktan sonra buzdolabında saklayınız. Güneş ışığından koruyunuz.

Peri Peri sos acı mı?

Acı sos severlerin bandıra bandıra yiyeceği Acı Peri Peri Sos damakları yormayan hafif orta acı tadıyla hamburger, kızarmış tavuk veya köfte gibi lezzetlere çok yakışıyor.

Peri Peri sos ne ile yenir?

Peri peri sosu, karides ve kalamar gibi deniz ürünlerinin yanında servis edilerek harika bir dip sos olarak kullanılabilir. Peri peri sosu, deniz mahsulleriyle servis edilirken narenciye suları, hatta lime veya limon kabuğu rendeleri karıştırılarak aromaları arttırılabilir.