Perfüzyonist yetiştiriyor

Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Salih Aydın, “Perfüzyonist mezunlarımız ülkemizin birçok şehrinde mesleklerini icra etmektedir” dedi.

Eğitime katkı

Aydın, ayrıca “Doktora mezunlarımız çok yakın zamanda daha da artacak ve ülkemizin birçok yerinde akademik anlamda eğitime katkı sunacaktır. Çok kısa zaman diliminde lisans Perfüzyonistlik programını da aktif ederek bu alanda öğrenci alan ilk devlet üniversitesi olacağız” şeklinde konuştu.

İşte sorumluluk alanları

Perfüzyonist, cerrahi ekibin hayati bir üyesi konumunda. Uyguladığı yöntemle, tıbbi açıdan stabil olmayan hastaları canlı tutmaya çalışıyor. Perfüzyonistin sorumlulukları şöyle:

Ameliyat başlamadan önce, cerrahla beraber hangi dolaşım ekipman ve tekniklerini kullanacağını belirlemek,

Pompa ve filtrelerin birleştirilmesi de dahil olmak üzere ekstrakorporeal devreyi birleştirerek ameliyat için hazırlamak,

Hasta makineye bağlandığında durumunu sürekli olarak izlemek,

Hastanın kan sıcaklığı, karbondioksit oranı ile akış hızı gibi fizyolojik değişkenlerini gözlemek ve normal vücut fonksiyonlarını korumak için ekipmanı ayarlamak,

Başarılı bir sonuç elde etmek için hastanın durumu hakkında cerrahi ekiple yakın iletişimde kalmak,

Kalp veya akciğer makinesinin devrelerini ve mekanik bileşenlerini parçalara ayırmak, uygun olmayan maddeleri temizlemek.