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Performansı tartışılmıştı! İşte Lens’in kadro dışı kalma sebebi

Beşiktaş'ın takımdan göndermek için yoğun mesai harcadığı Jermain Lens, Gazişehir Gaziantep maçının kadrosuna alınmamıştı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:00
Performansı tartışılmıştı! İşte Lens’in kadro dışı kalma sebebi

Mücadele öncesi Lens hakkında konuşan Abdullah Avcı, "Lens verdiklerimizi uygulamaya çalışıyor. Performanslar tartışılır. İyi performans alamadık. Kurallara göre 12 yabancı bulundurabiliyoruz. Bölgesel bir sıkışıklık var. Bu tercihin sebebi bu" ifadelerini kullanmıştı.

Lens, teklifleri reddetti

Ancak, deneyimli oyuncu hakkında alınan kararın tamamen takımdan gitmemesiyle alakalı olduğu ifade ediliyor.

Transfer döneminde siyah-beyazlı yönetimin birçok takıma önerdiği Lens, gelen teklifleri beğenmediği için Beşiktaş'ta kalmıştı.

31 yaşındaki oyuncu son olarak görüştüğü Suudi Arabistan ekiplerini de reddetti.

Jermain Lens'in maaşından kurtulmak isteyen yönetim, oyuncunun bu tavırları sonrası Hollandalı ismi kadro dışı bıraktı.

Önümüzdeki günlerde toplanacak olan Beşiktaş yönetimi, Lens'i PAF takıma gönderebilir.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:00
  1. Lens
  2. Abdullah Avcı
  3. Suudi Arabistan
  4. PAF

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