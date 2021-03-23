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Otomotiv Performans tutkunları buraya!
Otomotiv

Performans tutkunları buraya!

BMW’nin yüksek performansı, baştan çıkarıcı tasarımla birleştiren Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé modelleri Türkiye’de yollara çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 21:40:00 -
Performans tutkunları buraya!

Sınırlı sayıda satışa sunulan her iki modelden Yeni BMW M3 Competition Sedan 2.350.000 TL, Yeni BMW M4 Competition Coupé ise 2.400.000 TL’den başlayan fiyatlarla performans tutkunlarını bekliyor. Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé, 0’dan 100 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşıyor.

2021’de tam elektrikli 5 model

Borusan Otomotiv’in temsil ettiği BMW, BMW Motorrad ve MINI markalarını bünyesinde barındıran BMW Group, 2020 mali yılını ve gelecek hedeflerini online ortamda gerçekleştirilen basın toplantısıyla değerlendirdi. Küresel salgına rağmen yılın ikinci yarısında 1 milyon 360 bin araç satışına ulaşan BMW Group’un kârı bir önceki döneme oranla yüzde 9,8 artışla 4 milyar 724 milyon avro olarak gerçekleşti. Yalnızca dördüncü çeyrekte BMW, MINI ve Rolls-Royce’un teslimatları 686.277 adet olurken 2020 yılı toplam BMW Group satışları 2.325.179 adet olarak gerçekleşti. BMW Group, en büyük pazarı Çin’de 778,412 adet satışla yüzde 7,4 büyüme kaydederken, global pazarda elektrikli otomobil teslimatları yaklaşık yüzde 32 artışla 192.662 adede yükseldi. BMW Group’un elektrikli mobilite alanındaki yatırımları dünya çapında satılan 192.662 elektrikli BMW ve MINI marka otomobille meyvelerini vermeye başlarken, markanın 2020 yılındaki en önemli büyüme faktörlerinden biri oldu. Önceki yıla göre yüzde 31,8 artan elektrikli otomobil satışlarında, tamamen elektrikli versiyonlar yüzde 13, Plug-In Hybrid motorlu versiyonlar ise yüzde 40 satış artışı gerçekleştirdi. Avrupa’da elektrikli otomobillerin oluşturduğu toplam teslimatların oranı ise yüzde 15 arttı. 2020 sonbaharında Çin’de piyasaya sürülmesinin ardından Yeni BMW iX3, Avrupa ve Türkiye’de yollara çıkıyor. BMW i3, Yeni MINI Cooper SE ve yakında yollara çıkacak olan BMW i4 ve BMW iX ile birlikte, yıl sonuna kadar toplam beş elektrikli model sunulacak.

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