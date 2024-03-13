Perdenin arkasındaki gerçek ortaya çıktı! Çamur medyasında şimdi de Hafize Gaye Erkan yalanı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muhalif medyanın Hafize Gaye Erkan hakkında ortaya attığı iftira haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ‘Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı’ iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programı kesintisiz ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verildi.
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