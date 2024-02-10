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Gündem Perde arkasında Ekrem mi var? Alman elçiden DEM’e ‘ayar’ ziyareti
Gündem

Perde arkasında Ekrem mi var? Alman elçiden DEM’e ‘ayar’ ziyareti

Yeniakit Publisher
2024-02-10 15:10:00 -
Perde arkasında Ekrem mi var? Alman elçiden DEM’e ‘ayar’ ziyareti

2019 yerel seçim döneminde İngiliz ve Alman elçilerin CHP’li Ekrem İmamoğlu ile görüşüp akıl verdiği hala akıllardayken, Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz’un DEM Partisi’ni ziyaret etmesi dikkatlerden kaçmadı.

DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’yi aday gösterdi. “Eş başkan adayı” olarak ilan edilen Beştaş ile Çepni, seçimde İBB için yarışacak.

Alman Büyükelçi ile görüştüler

Bugün saat 15.00’te Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından açıklanan kararın iki saat öncesinde DEM Parti Genel Merkezi’nde hareketli saatler yaşandığı öğrenildi.

Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz’un DEM Parti’yi ziyaret ederek Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştüğü belirlendi. Görüşmede, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Sözcüsü Berdan Öztürk'ün de hazır bulunduğu kaydedildi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz (sağ 2), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisini (DEM Parti) ziyaret etti. Schulz, DEM Parti genel merkezinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları Oruç (sol 2) ve Tuncer Bakırhan (solda) ile bir araya geldi.

“Ekrem’e destek verin” uyarısı mı?

2019 yerel seçim sürecinde İngiliz ve Alman elçiler, dönemin CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü. Avrupa’nın desteğini alan İmamoğlu, seçimden sonra iki ülkeye de ziyaret gerçekleştirmişti.
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Almanlar geçen yerel seçimlerde İmamoğlu’nu desteklerken, DEM’e yapılan ziyaret dikkat çekti. Alman büyükelçinin parti yetkilileriyle görüşerek Ekrem İmamoğlu'na destek verilmesi yönünde DEM'e ayar vermeye gittiği ve baskı yaptığı iddia ediliyor.

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