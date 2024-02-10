Perde arkasında Ekrem mi var? Alman elçiden DEM’e ‘ayar’ ziyareti

DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’yi aday gösterdi. “Eş başkan adayı” olarak ilan edilen Beştaş ile Çepni, seçimde İBB için yarışacak.

Alman Büyükelçi ile görüştüler

Bugün saat 15.00’te Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından açıklanan kararın iki saat öncesinde DEM Parti Genel Merkezi’nde hareketli saatler yaşandığı öğrenildi.

Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz’un DEM Parti’yi ziyaret ederek Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştüğü belirlendi. Görüşmede, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Sözcüsü Berdan Öztürk'ün de hazır bulunduğu kaydedildi.

“Ekrem’e destek verin” uyarısı mı?

2019 yerel seçim sürecinde İngiliz ve Alman elçiler, dönemin CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü. Avrupa’nın desteğini alan İmamoğlu, seçimden sonra iki ülkeye de ziyaret gerçekleştirmişti.

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Almanlar geçen yerel seçimlerde İmamoğlu’nu desteklerken, DEM’e yapılan ziyaret dikkat çekti. Alman büyükelçinin parti yetkilileriyle görüşerek Ekrem İmamoğlu'na destek verilmesi yönünde DEM'e ayar vermeye gittiği ve baskı yaptığı iddia ediliyor.