Perde almadan önce mutlaka göz atın



Bütçeniz veya zevkiniz ne olursa olsun, doğru perde seçimi yapabilmeniz için önce onu asacağınız ortama ne tür bir ışık kalitesini istediğinizi düşünün. Rahatlatıcı ve güneşlli bir atmosfer istiyorsanız, hafif tül perdeler kullanmalısınız. Kotonlar hele astarsız kullanılırsa ışığı daha iyi geçirir.



Bilindik beyaz tüllere alternatif mi istiyorsunuz? Kırmızı-beyaz kareli tüller de aynı işlevi görür. Mahremiyetinizi korurken ortama biraz canlılık ve renk katar.

Kışın en karanlık anlarında bile sıcak bir ışık mı tercih ediyorsunuz? Sarı perdeler tam size göre!

Üstelik onları dekoratif öğelere dönüştüren sonsuz kumaş seçenekleri var.

Şeffaf veya yarı geçirgen kumaşlar içinde en dekoratif olanlarından biri de dantellerdir. Düz kanatlı perdeler halinde kullanılınca daha etkili olurlar.

Küçük pencereleri büyük göstermek için korniş veya tepe başlığını pencerenin üzerine monte edin ve aynı mekandaki diğer büyük pencere perdelerinin boylarını böylece eşitleyin.



Perdelik kumaşlar pek çok renk, desen ve dokuda üretiliyor.

Aynı penceredeki iki perde kanadının birini muslin, diğerini kotondan yapıp ilginç ve katmanlı bir görünüm sağlayabilirsiniz.

Perde ve storların çarpıcı birlikteliği, esnek ışık kontrolü sağlar. Storla iki kanatlı, büzgülü bir perde ve tepe başlığını aynı pencerede buluşturabilirsiniz.

Düz kumaştan bir perdeyi vurgulamak için kenarına ve üst kısmına desenli veya renkli kumaştan şeritler diktirin. Ya da siyah-beyaz ‘toile de jouy’ perdeleri kırmızı ponpon kenar şeritleriyle tamamlayın.. Sürpriz bir görüntü yakalarsınız.



Geometrik desenleri karıştırarak da yapabilirsiniz. Çizgilileri kareli, ekoseli ve puantiyelilerle bir arada kullanmaktan çekinmeyin. Bu farklı desenleri bir arada tutabilmek için onları aynı renklerden seçin.

Geniş desenleri uzun kanatlı büzgülü perdelerde; orta boyuttakileri kısa perdeler, korniş ve pervazlarda; küçük desenleri ise vurgu parçalarında kullanın.

Renkli tül perdelerin üst kısımlarına ikiye kıvrılmış şeritleri belli aralıklarla dikin ve bir korniş çubuğuna asın. Bu tüller ışığı filtreler ve alacalı bir ışık etkisi oluşturur.

Beyazdan bisküvi ve toprak tonlarına uzanan nötr renkler, klasik veya modern mekanlarda sıkça başvurulan dekorasyon öğeleridir. Kumaşların üzerindeki kendinden kare ve çizgi kabartıları ve desenleri, düz yüzeye grafik bir katkı sağlar.

Pencerenizi dekore ederken döndürüp düğümlediğiniz dökümlü kumaşlar kullanın. Bu ince ve uzun kumaşı pencerenizin üzerindeki rustik boyunca devam ettirebilirsiniz.

Odanıza canlılık katmak için oranj-mavi; yeşil-pembe-kırmızı gibi zıt renklerin birlikteliğine başvurun.

Yumuşak pembe, lila, şeftali ve leylak tonları ise yatak odaları için güzeldir.

İhtişamlı ve lüks olsun istiyorsanız, yansıtma özelliği olan ve dokunma hissi uyandıran ipeklileri seçin. Kırmızı, mor, dore gibi renkler doğaları gereği gösterişlidir. Kadife, şönil ve saten sizin için ideal…

Taze ve modern olsun derseniz; mavi ve sarılardan, denizci şeritlerinden oluşan figüratif desenlere uzanan koton ve keten kumaşlar olabilir.

Eski dönem pencerelerin karakterlerini bozmamak için ise onları tümüyle örtmeyecek perde modelleri seçin. Mesela kavisli bir pencerenin en üstündeki bölümün kapanması gerekmez. Kornişinizi pencerenin üst kısmını açıkta bırakacak şekilde takın ve perdeyi bu yükseklikten itibaren sarkıtın.

Büzgülü perde en çok kullanılan modeldir. Renk ve deseni ortaya çıkarma fırsatı tanırken, mekânın atmosferini de yumuşatır. Bu perdeleri mobilyalarla uyumlu veya zıt renklerde seçebilirsiniz.

Ağır kadife kumaşlardan yere kadar uzanan perdeler zarafet, resmiyet ve klasik bir şıklığı sembolize eder. Ama lüks ve zengin bir etki için, ekonomik bir keteni de ortasına astar koyarak çift taraflı diktirebilirsiniz. Ponpon veya püsküllü bir başlık detayı katabilirsiniz.

Resmi bir etki için sık pililer ideal. Bu pilileri krem gibi düz bir kumaş ile deneyebilirsiniz.

Perde kanatları zemin üzerine yaklaşık 1,5 cm düşmeli. Çok dökümlü perdeler için etek uçlarına ekstra 15 cm’lik bir pay ekleyin ki dökümün hakkını verebilsin. Ama bu tür perdelerin, etrafında dolaşılan pencereler için elverişli olmadığını unutmayın.

Üçlü pili uzun bir perdenin kolonumsu bir görünümde yere kadar uzanması düşeylik hissinin vurgulanmasını sağlar.

Tek kanatlı büzgülü bir perdeyi isterseniz pencere boyunca çekebilir, isterseniz dekoratif biçimde bir kenarda toplayabilirsiniz. Büyük pencereler için iki yana açılmış eşit ölçüdeki kanatlar ideal olur. Çok geniş bir pencerede üç perde kanadı görüntüyü daha da ilginçleştirir.

Basit ve resmi olmayan ortamlar için sempatik kareli bir perdenin üzerine aynı kumaştan ince şeritler dikin ve rustik bir kornişe bağlayın. Bu uygulama özellikle hafif kumaşlar ve tüllerle daha iyi bir sonuç verir.

Çizgili pamuklu kumaşlar doğayı çağrıştıran köy/kasaba tarzı evlerde çok kullanılır. Büzgülü perdeleri metal bir çubuk veya ipe geçirin. Bu tarz perdeler mutfak ve banyolar için de çok uygun olur.

Dikdörtgen pencereler için perde tasarlamak, kavisli veya açılı olanlarına göre daha kolaydır. Çok küçük pencereler basit perde ve storlarla daha iyi görünür, ama isterseniz süslü elemanlar ile de kolaylıkla çözümlenebilir. Köşe pencereleri, yüksek pencereler ve çatı pencereleri için özel çözümler gerekir.

Cumbalı pencereniz varsa, formunu ve güzelliğini daha da vurgulayın. Kadife, büzgülü kısa perdeleri yere kadar uzanan tül perdelerle bir araya getirin. Daha modern bir tarz için, her bir pencerede katlanır veya yuvarlanır stor perdeler kullanın. Mobilyaların doku ve rengine uygun kumaşlar seçin.

Üçlü pili veya Fransız pilisi denilen usulden uzun bir perdenin kolonumsu bir görünümde yere kadar uzanması, düşeylik hissinin vurgulanmasını sağlar.

Camlı kapılar ve sürgülü kapılar için, ipekli kumaştan yere kadar büzgülü perdeleri, aynı kumaştan farbalalı bir alınlıkla kullanın; iki yana şık braçollarla tutturun. Desenli kumaş kullanacaksanız, üst kısmına zıt bir renkte şerit diktirebilirsiniz. Modern bir tarzdan yanaysanız, her bir kapı kanadı üzerine şık jaluzi veya storlar asabilirsiniz.

Büyük pencerelerinizin açıldığı güzel bir bahçeniz varsa, bu manzarayı çerçevelemek için mümkünse pencerelerinizi boş bırakın. Camlarınızı bir film tabakasıyla kaplatıp mobilyalarınızın güneşten solmalarını engelleyebilirsiniz.



Şık bir görünüm yakalamak için, düz perdeleri bir rozet ile yanlarda tutturabilirsiniz. Cumba başlamadan tavana boylu boyunca bir rustik asıp, iki uzun kanadı iki yanlarda toplayabilirsiniz.

Gevşek dokulu tül perdeleri koyu metal çubuklardan sarkıtın veya tavana monte edilen halkalara takarak daha yüksek bir mekan algısı oluşturun. Gerekirse, yükseklik etkisi için boyuna çizgili perdeleri tercih edin.

Loft tarzı mekanlarda dümdüz perde kanatlarını kartonpiyer bir şeridin arkasına saklayın. Mekana hakim dekorasyon renklerinde kendinden kabartmalı, köşeli desenli kumaşlar, odada vurgu yakalar ve bütünlük sağlar.

Her biri ayrı kanatlara monte edilmiş ince çubuklara büzgülü tüller asabilirsiniz. Bu perdeler doğal ışığı içeri alırken mahremiyet de sağlar. İki sıra halinde ise pencereyi tamamen kapatır, tek sıra olarak pencerenin ortasından geçen bir çubuğa takılabilir.

İki kanatlı pencereler için eşik yüksekliğinde perdeleri iki yanda püsküllü bağcıklarla toplayabilirsiniz. İsterseniz tepede bir perde yuvası yaptırabilir, bunu da uygun bir tekstille kaplatabilirsiniz.

Sıra dışı formdaki bir pencerenin doğramalarını güçlü bir renge boyayın. Yuvarlak pencereler için yarısından geçecek şekilde bir rustik takın, tülü her iki yanında yere değecek kadar dökümlü bir şekilde asın.

Çatı pencereleri ve problemli pencereler için stor kullanın. ‘Yelkenli’ tarzı gölgelik için kumaşın bir ucuna dikilmiş ipi karşı köşesindeki kancaya tutturun.

Perdelerinizi korniş dışında halkalara tutturabilir, düğüm atabilir, brit kullanabilirsiniz.

Perdenizin tepesinde küçük delikler açıp içinden deri veya sıra dışı ipler geçirip kornişe asarak farklılık oluşturmak da elinizde..