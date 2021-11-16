Perakende sektörünün net kârı ikiye katlandı

BİM ve Migros’un da aralarında bulunduğu bu şirketler, 2 milyar 726.5 milyon lira net kâr, 114 milyar 506.1 milyon lira hasılat elde etti.

BİM ilk sırada

Perakende sektöründe ilk 9 ayda en çok net kâr açıklayan BİM oldu. Şirketin 2020’nin 9 ayında 1 milyar 781.6 milyon lira seviyesinde bulunan kârı bu senenin aynı döneminde 2 milyar 293.7 milyon liraya çıktı. Böylece BİM’in 9 aylık kâr artışı yüzde 28.7 oldu. Net kâr büyüklüğünde BİM’in ardından 367.2 milyon lirayla Migros geldi.

Satış gelirinde de bir numarada BİM yer aldı. Şirketin ilk 9 ayda hasılatı yüzde 24.7 artarak 50 milyar 122.1 milyon liraya geldi.

Hasılat büyüklüğünde BİM’i 25 milyar 920.8 milyon lirayla Migros takip etti.