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Ekonomi Perakende sektörünün net kârı ikiye katlandı
Ekonomi

Perakende sektörünün net kârı ikiye katlandı

Borsa İstanbul 100 Endeksi’nde (BIST 100) işlem gören 9 perakende şirketinin net kârı ilk 9 ayda yüzde 94.5, hasılatı yüzde 26.6 artış kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 15:08:00 -
Perakende sektörünün net kârı ikiye katlandı

BİM ve Migros’un da aralarında bulunduğu bu şirketler, 2 milyar 726.5 milyon lira net kâr, 114 milyar 506.1 milyon lira hasılat elde etti.

BİM ilk sırada

Perakende sektöründe ilk 9 ayda en çok net kâr açıklayan BİM oldu. Şirketin 2020’nin 9 ayında 1 milyar 781.6 milyon lira seviyesinde bulunan kârı bu senenin aynı döneminde 2 milyar 293.7 milyon liraya çıktı. Böylece BİM’in 9 aylık kâr artışı yüzde 28.7 oldu. Net kâr büyüklüğünde BİM’in ardından 367.2 milyon lirayla Migros geldi.

Satış gelirinde de bir numarada BİM yer aldı. Şirketin ilk 9 ayda hasılatı yüzde 24.7 artarak 50 milyar 122.1 milyon liraya geldi.
Hasılat büyüklüğünde BİM’i 25 milyar 920.8 milyon lirayla Migros takip etti.

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